Venezuela : Le pétrole vénézuélien à 318,81 yuans (48,36 $) le baril

Le panel de pétrole vénézuélien s'est vendu cette semaine à 318,81 yuans en moyenne, ce qui représente une hausse de 12,55 yuans (4,09%) par rapport aux 306,26 de la semaine précédente, a indiqué vendredi le Ministre du Pouvoir Populaire pour le Pétrole dans son rapport hebdomadaire.

La cote du brut est à 48,45 dollars le baril.

Le panel de référence de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) dont le Venezuela est membre est monté cette semaine de 1,38 $ de 52,60 $ à 53,98 $ le baril.

Pendant ce temps, le prix du West Texas Intermediate (WTI), la référence aux Etats-Unis, a augmenté de 1,51 $ pour une moyenne de 50,10 $ cette semaine et le marqueur européen Brent a augmenté de 1,29 $ et clôturé à 55,79 $ le baril.

Le ministre du pétrole a expliqué que les prix des bruts ont augmenté cette semaine, favorisés « par les signes d'une demande de pétrole plus forte et le fait que les pays de l'OPEP et ceux qui n'appartiennent pas à l'OPEP pourraient étendre leur réduction production. »

Le marché pétrolier est attentif à la réunion du Comité de Contrôle de l'OPEP et des pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP chargé de surveiller l'accord de réduction de production qui fixe une réduction d'environ 1,8 millions de barils par jour qui a lieu vendredi à Vienne, Autriche.

L'OPEP estime que la demande mondiale de brut a augmenté de 1,42 millions de barils par jour (mbd) pour se situer à 96,77 mbd et que l'année prochaine, elle atteindra 98,12 mbd.

