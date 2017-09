Venezuela : Le procureur William Saab reçoit des menaces anonymes

Le Procureur Général de la République, Tarek William Saab, a fait savoir dimanche qu'il a reçu des menaces anonymes pour avoir fait justice en ouvrant une enquête au Ministère Public.

« Faire justice et lutter contre l'impunité fait courir des risques aussi, je veux dénoncer les menaces anonymes que j'ai reçues à la fin de ma conférence de presse de vendredi dernier. Des messages avec des menaces sont arrivés sur mon téléphone. Je leur dis, restez tranquilles, ne vous énervez pas, » a-t-il précisé lors d'une interview dans l'émission José Vicente Hoy, diffusée par Televen.

Saab a aussi évoqué la désignation de 2 procureurs pour enquêter sur les menaces dont le pays a été l'objet à cause de l'accord que l'Assemblée Nationale Constituante a approuvé : « comment est-il possible que des porte-paroles de l’opposition soient d'accord avec une intervention militaire des Etats-Unis et invitent à cette intervention ? »

D'autre part, il a parlé des tables de travail qu'on a mises en place avec les corps de sécurité pour réactiver l'Opération de Libération et de Protection du Peuple (OLP).

« Les chefs des corps militaires et des corps de police s’impliquent dans ces tables pour aborder des thèmes concernant la sécurité de l'Etat qui ont à voir avec la sécurité du pays. L'un des thèmes que nous avons abordés est la surpopulation carcérale et la façon de procéder au moment des arrestations. L’ancienne gestion ne voulait pas travailler avec une autre institution de l'Etat pour exacerber la violence et s'isoler en tant que super-état, » a-t-il précisé.

Il a précisé que lors de cette rencontre, une profonde révision de l'OLP a été faite et qu'on a détecté que sous l'ancienne gestion dirigée par Luisa Ortega Díaz, il existait un cartel d'extorsion de fonds pour « stimuler l'impunité et l'absence de justice » dans le pays.

Enfin, il a indiqué que dans les prochains jours, d'importantes annonces seront faites en matière de sécurité.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiscal-william-saab-denuncia-haber-recibido-amenazas-anonimas-por-luchar-contra-la-impunidad/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-procureur-william-saab-recoit-des-menaces-anonymes.html