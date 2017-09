Venezuela : Le Venezuela apporte son aide et sa solidarité aux peuples du Mexique et des Caraïbes

Le président mexicain a reçu le soutien de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro avec qui il coordonnera l'envoi de matériel et d'aide humanitaire pour la réparation des dégâts occasionnés par le tremblement de terre.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a indiqué mercredi qu'il aura une conversation avec son homologue du Mexique, Enrique Peña Nieto, pour coordonner l'envoi de matériel et d'aide humanitaire dans ce pays après le séisme de 7.1 enregistré mardi qui a fait plus de 200 morts.

« Plus tard dans la journée, je veux parler avec le président Peña Nieto du Mexique pour exprimer directement au peuple et au Gouvernement mexicains toute notre solidarité, notre volonté et notre soutien, » a affirmé le chef de l'Etat au Palais de Miraflores à Caracas.

D'autre part, le président a mentionné que mercredi, les premières équipes de sauveteurs partiront pour la Dominique, un pays des Antilles qui a souffert du passage de l'ouragan María qui a endommagé le pays à 95% . Les Caraïbes ont été fortement touchées par les phénomènes météorologiques de ces derniers jours : Porto Rico, Cuba, la Barbade, Saint Martin, entre autres.

« Notre solidarité envers le Mexique, notre solidarité envers la Dominique, avec toutes les Caraïbes, avec Antigua et Barbuda mais une solidarité concrète, notre solidarité envers Cuba, envers tous les peuples du monde, » a déclaré Maduro.

Il a également affirmé son soutien au peuple des Etats-Unis, le pays sur lequel se dirige l'ouragan María et qui a été touché récemment par les ouragans Harvey et Irma.

Mais l'aide envoyée à la Dominique a subi des retards à cause des conditions météorologiques qui rendent difficile l'accès à l'île. C'est ce qu'a montré la correspondante de Telesur Madelein García, qui a raporté que « l'île a été totalement dévastée. » Cependant, on prépare un pont aérien humanitaire entre Sainte Lucie et la Dominique pour que l'aide puisse arriver à destination.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-ofrece-ayuda-y-solidaridad-a-los-pueblos-de-Mexico-y-el-Caribe-20170921-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-venezuela-apporte-son-aide-et-sa-solidarite-aux-peuples-du-mexique-et-des-caraibes.html