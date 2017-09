Venezuela : Le Venezuela dénonce devant l'ONU les menaces d'intervention militaire des Etats-Unis

Mercredi, le Venezuela a dénoncé les menaces d'invasion militaire et les mesures coercitives unilatérales mises en place par le Gouvernement de Donald Trump devant le Groupe de Pays aux Idées Identiques qui est né au Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU.

Le représentant permanent du Venezuela à l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur Jorge Valero a déclaré devant une assistance nourrie d'ambassadeurs, que le Venezuela est l'objet d'une campagne internationale soutenue et grotesque qui cherche à déstabiliser es institutions démocratiques et même à renverser le Gouvernement Constitutionnel du Président Nicolás Maduro Moros.

« Cette menace a été condamnée par des Gouvernements et des peuples du monde. Les Gouvernements d'Amérique Latine et des Caraïbes ont condamné cette menace insolite qui, si elle se concrétisait, mettrait en danger la paix de la région et la sécurité internationale, » a souligné Valero.

Le diplomate a signalé que le Gouvernement des Etats-Unis a aussi déclenché une guerre économique et financière contre le Venezuela en adoptant des sanctions coercitives unilatérales « qui représentent un véritable siège d'une nation souveraine comme la nôtre, dont la caractéristique est d'encourager une diplomatie de paix et de fomenter la solidarité entre les peuples, en particulier envers les pays en développement. »

Valero a souligné que cette guerre économique affecte la production du pays et porte préjudice au peuple vénézuélien.

Il a déclaré que des porte-paroles du Système Universel des Droits de l'Homme comme le Rapporteur Spécial sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur les droits de l'homme, Idriss Jazairy, et l'expert indépendant sur la promotion d'un ordre international démocratique et égalitaire, Alfred de Zayas, ont accusé ces mesures, dans des déclarations publiques, d'être des mesures coercitives.

L'ambassadeur Jorge Valero a souligné que le Secrétaire Général des Nations Unies Antonio Guterres a déclaré qu'il est convaincu que la situation du Venezuela ne peut pas être abordée en imposant des mesures unilatérales et qu'une solution pacifique basée sur le dialogue et l'engagement est nécessaire.

« Las actes d'ingérence étrangère ont encouragé les groupes les plus violents de l'opposition vénézuélienne qui ont déchaîné une vague d'actes terroristes accompagnés par une intense campagne des médias internationaux qui a été financée par les millions de l'étranger. »

Avec la Constituante, la paix a triomphé

L'ambassadeur Valero a déclaré que, pour affronter la situation de violence provoquée par des secteurs fascistes dans le pays entre avril et juillet 2017, le Président Nicolás Maduro Moros a convoqué l'Assemblée Nationale Constituante souveraine et plénipotentiaire en faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 348 de notre Constitution.

Il a dit que « l' Assemblée Nationale Constituante est l'expression la plus vraie de l'exercice du pouvoir d'origine du peuple vénézuélien, conformément à notre Constitution. »

« Avec l'élection de la Constituante, la paix a triomphé. Ca a été une réponse démocratique aux menaces bellicistes étrangères contre notre souveraineté et notre autodétermination, » a conclu Valero.

Il a signalé que sur tout le territoire national règnent la paix et la tranquillité et que toutes les institutions de l'Etat et de la société fonctionnent tout à fait normalement.

Le soutien international au Venezuela

Dans le cadre de la réunion du Groupe de Pays aux Idées Identiques, les ambassadeurs des pays de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) ont demandé le soutien à un Projet de Déclaration Conjointe de soutien à la République Bolivarienne du Venezuela.

Dans cette déclaration sont condamnées les mesures coercitives unilatérales adoptées par le Gouvernement des Etats-Unis contre le Venezuela, les menaces d'invasion étrangère et on exige le respect de la souveraineté et de l'autodétermination de la Patrie de Bolívar.

Il est revenu à l'ambassadrice Nardi Suxo, représentante permanente de la République Plurinationale de Bolivie de présenter devant ses collègues diplomates ce Projet de Déclaration Conjointe.

