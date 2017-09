Venezuela : Le Venezuela donne 5 millions de dollars pour les victimes d'Harvey

Le Venezuela a donné 5 millions de dollars par l'intermédiaire de Citgo pour les victimes de l'ouragan Harvey à Houston (Etats-Unis).

Le don sera destiné aux soins aux victimes et à la reconstruction des logements.

« Nous espérons que ce don aide les équipes locales à apporter les aliments et l'eau aux victimes des inondations et à aborder d'autres besoins immédiats, » déclare une note envoyée par l'entreprise au maire de Houston, Sylvester Turner.

Le Gouvernement vénézuélien, par l'intermédiaire de sa filiale pétrolière Citgo, soutiendra aussi la fourniture gratuite de combustible aux familles états-uniennes touchées par le passage de l'ouragan Harvey au Texas.

Citgo donnera aussi un pourcentage des ventes au détail à d'autres programmes d'assistance destinés à la reconstruction des logements dans les communautés affectées par l'ouragan. Les détails de ce programme sont en cours d'élaboration et seront révélés dès qu'ils seront prêts.

L'ouragan Harvey, devenu tempête tropicale, a fait des dégâts de plusieurs millions dans l'état du Texas (Etats-Unis), l'un des plus touchés par ce phénomène.

Dans certaines zones des comtés de Harris et de Galveston, les dégâts matériels pourraient atteindre presque 24 000 millions de dollars, selon une étude de l'agence Reuters.

Au moins 30 000 logements et autres propriétés sont sous les eaux dans les 2 comtés et plus de 40 personnes ont perdu la vie.

Les images satellites ont été recueillies par des chercheurs de l'Université du Colorado. Elles montrent des inondations sur 600 kilomètres carrés dans le comté de Harris et sur 132 kilomètres carrés dans le comté de Galveston : environ un huitième de la superficie de chaque comté.

