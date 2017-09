Venezuela : Le Venezuela envoie 10,4 tonnes d'aide humanitaire au Mexique

Le Gouvernement du Venezuela a envoyé samedi 10,4 tonnes d'aide humanitaire au peuple mexicain touché par le tremblement de terre de magnitude 7,1 enregistré le 19 septembre à Mexico qui a coûté la vie à 307 personnes.

Le ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Néstor Reverol a expliqué à l'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, état de Vargas, qu'ont été envoyés des matelas, des aliments périssables et non périssables, des groupes électrogènes, des tentes et des tronçonneuses dans un avion des Forces Armées Nationales Bolivariennes.

De plus, 6 experts de la Protection Civile en analyse des structures effondrées accompagnent ce matériel pour contribuer à la recherche de personnes.

« Ici, nous nous joignons à la douleur des familles mexicaines, de la part de tout le peuple du Venezuela, notre soutien et notre solidarité, » a déclaré Néstor Reverol sur VTV.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

