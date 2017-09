Venezuela : Le Venezuela exige d'être entendu à un sommet présidentiel du MERCOSUR pour dire sa vérité

Le Président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro a exigé vendredi que le Venezuela ait le droit d'être entendu lors d'un sommet des Présidents du MERCOSUR pour dire sa vérité.

Le chef de l'Etat a expliqué que dans la journée, il a rencontré le Président du Parlement du MERCOSUR, le député brésilien Arlindo Chinaglia qui est venu accompagné des vice-présidents de l'organisme multilatéral : « Des Argentins, des uruguayens, des Brésiliens, le Venezuela est le MERCOSUR, notre centre est le MERCOSUR et nous avons eu une très bonne conversation, » a soutenu le Président ouvrier.

Suite à cette conversation, le Président a souligné le droit du Venezuela de dire sa vérité à l'organisme régional.

« Le Venezuela exige son droit à la défense, son droit d'être écouté, » a-t-il affirmé et il a assuré que la patrie de Bolívar « n'a pas été entendue dans les organes du MERCOSUR. Des abus de pouvoir illégaux ont été commis contre notre pays et nous, nous demandons qu'on revienne à la tolérance politique et idéologique. »

Il a considéré que ce qui est arrivé, c'est que certaines forces « ont politisé le MERCOSUR » et il a ajouté qu'il demande « en tant que chef d'Etat et Président de al République qu'on revienne à l'époque de l'union du MERCOSUR, de l'intégration dans la diversité. »

« J'aspire à être entendu lors d'un sommet des Présidents du MERCOSUR, très vite, pour dire toute la vérité. Avec les arguments pour apporter les preuves que le Venezuela respecte et sur-respecte tous les accords signés par le MERCOSUR, plus que les pays fondateurs et que le Venezuela exige que les décisions qui ont été prises pour essayer de nous exclure du bloc sud-américain auquel nous, nous avons apporté tout notre amour, tout notre engagement, soient corrigées.

