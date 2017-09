Venezuela : Le Venezuela exige que le Commissaire aux Droits de l'Homme de l'ONU cesse ses agressions avec de faux rapports

Le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza a exigé du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme de l'Organisation des Nationa Unies (ONU) qu'il cesse d'agresser le pays avec de faux rapports.

« Le Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme accuse mon pays sans fondement. C'est un organe politisé qui lance des accusations sans aucune rigueur méthodologique et qui ment. Nous exigeons que cette agression contre le Venezuela cesse, » a-t-il dit.

Arreaza, qui conduit la délégation du Venezuela à la 36° Période du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU à Genève, Suisse, a souligné lundi que la Déclaration de Vienne a établi très clairement les principes qui doivent régir les droits.

Sur la chaîne d'Etat vénézuélienne VTV, le diplomate a rappelé l'escalade violente que l'opposition a dirigée pendant plus de 4 mois qui a coûté la vie à 121 citoyens, fait des milliers de blessés et des millions de pertes matérielles et patrimoniales.

« Plus de 800 fonctionnaires des corps de sécurité ont été blessés d'avril à juillet par les groupes violents. Le terrorisme sous n'importe laquelle de ses formes représente une grave menace pourla paix mondiale, » a-t-il noté.

Il a assuré que depuis l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante, la paix est revenue dans le pays.

A propos de la crise que traverse le Venezuela, il a dénoncé le fait que ces dernières années, la patrie de Bolívar a été soumise à une agression multiforme de son économie pour détruire la paix.

Il a réaffirmé que les interventions étrangères contre les institutions vénézuéliennes n'ont empêché que pendant ces 18 dernières années, il y ait eu 22 élections au Venezuela. « La démocratie est devenue un exercice quotidien, » a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/11/venezuela-exige-a-comisionado-de-los-ddhh-de-la-onu-cesar-agresiones-a-traves-de-falsos-informes-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-venezuela-exige-que-le-commissaire-aux-droits-de-l-homme-de-l-onu-cesse-ses-agressions-avec-de-faux-rapports.html