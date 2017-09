Venezuela : Le Venezuela surpasse les Etats-Unis dans le dernier examen du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU

L'ambassadeur du Venezuela à l'Organisation des Nations Unies, Rafael Ramírez, a rappelé que pendant le dernier examen du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, le Venezuela a obtenu de meilleurs résultats que les Etats-Unis et que beaucoup de pays latino-américains qui ont élevé la voix et agressé la nation bolivarienne.

« Nous sommes bien meilleurs que les Etats-Unis, nous sommes mieux considérés dans le domaine des Droits de l'Homme, mieux considérés que d'autres pays latino-américains qui malheureusement ont élevé la voix contre nous, » a déclaré Ramírez dans une vidéo diffusée par le Ministère des Relations Extérieures sur son compte Twitter.

« C'est un sujet à double critère dans lequel ils essaient d'utiliser les Droits de l'Homme comme outil politique pour intervenir et agresser. »

A ce sujet, il a déclaré que le multilatéralisme et les organisations régionales comme la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens sont l'endroit idéal pour débattre sur les Droits de l'Homme.

Ramírez a indiqué que lors de la 72° Assemblée Générale de l'ONU qui se déroule à New York, Etats-Unis, le Venezuela a été l'un des pays les plus reconnu pour la mise en place de politiques sociales pour satisfaire les besoins de la population et pour sa lutte pour la souveraineté et l'autodétermination des peuples.

« Ici résonnent encore le discours et la voix du Commandant (Hugo) Chávez et les positions qui ont été celles de notre pays pour défendre les pays en développement, » a-t-il déclaré.

En mars dernier, le Venezuela a obtenu la reconnaissance du Conseil des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour la politique ferme de respect, de garanties et de protection des Droits de l'Homme et pour la coopération du Gouvernement avec les organismes internationaux.

Pendant le II° Examen Périodique (EPU) du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, le Venezuela a informé qu'il a appliqué 70% des recommandations faites par cette instance pour renforcer des domaines comme l'accès à la justice, l'égalité de genre, les droits sexuels et à la reproduction, l'éradication de la pauvreté et la participation politique et agissante dans les affaires publiques, entre autres domaines.

De plus, la pays bolivarien a souscrit 24 engagements volontaires en matière de Droits de l'Homme pour avancer sur des sujets comme la mise en marche de 100% du nouveau système pénitentiaire vénézuélien, la conception de politiques publiques intégrales de sécurité des citoyens, la création d'organes de soins aux victimes de la violence et la formation des fonctionnaires de police aux Droits de l'Homme.

L'EPU est un mécanisme du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU qui permet à chaque Etat membre de déclarer quelles mesures il a adopté pour améliorer, maintenir et augmenter la situation des Droits de l'Homme.

Le Venezuela a présenté 2 rapports à l'EPU, un en 2011 et un autre en 2016. Les deux fois, son travail dans ce domaine a été reconnu.

