Venezuela : Les aliments ne peuvent arriver à cause du blocus des Etats-Unis

Quelques 18 millions de caisses des CLAP n'ont pas pu arriver au Venezuela à cause du blocus que le Gouvernement des Etats-Unis a imposé au pays.

Le blocus économique que le Gouvernement des Etats-Unis a imposé au Venezuela a empêché que quelques 18 millions de caisses des Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production (CLAP) arrivent dans le pays, a dénoncé Aristóbulo Istúriz.

Istúriz a signalé que le blocus des Etats-Unis a affecté le paiement des caisses, c'est pourquoi ils ont dû utiliser des pays alliés et trianguler le paiement pour éviter que le peuple vénézuélien soit affecté.

Il a précisé aussi qu'après le paiement des produits s'est produit un siège naval, ce qui a obligé à transporter les 600 conteneurs qui devaient l'être en un seul voyage, 100 par 100.

Istúriz a critiqué les sanctions économiques des Etats-Unis qui affectent le peuple vénézuélien et les secteurs les plus vulnérables et non le Président comme cherche à le montrer le Gouvernement des Etats-Unis.

Il a déclaré que ce sont les Vénézuéliens qui ont le oins de ressources qui bénéficient des CLAP, ce qui, à son avis, est une « guerre symétrique » qui ne s'attaque pas à la cible mais au peuple pour qu'il se retourne contre le Gouvernement National.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

