Venezuela : Les élections régionales auront lieu le 15 octobre

Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a informé dans une note de presse que les élections régionales auront lieu le 15 octobre prochain.

A ces élections lors desquelles 23 gouverneurs seront élus, sont convoqués 18 094 065 électeurs selon le Registre Electoral (RE) du 15 juillet 2017. Il comprend 17 898 004 Vénézuéliens résidant dans les états et 196 061 étrangers résidant au Venezuela et inscrits sur les listes électorales.

Les électeurs du District de la Capitale n'y sont pas enregistrés parce que le District de la Capitale a un régime spécial de Gouvernement et les électeurs résidant à l'étranger ne peuvent pas voter parce que ce n'est pas une élection nationale.

Il y a 226 candidats de 76 organisations politiques à ces élections.

Le calendrier des activités sera publié mardi, ajoute la note de presse qui précise aussi que la campagne électorale commencera le 23 septembre et durera 20 jours, jusqu'au 12 octobre.

Sur le site du CNE, il est indiqué que la foire électorale commencera le 23 septembre et s'achèvera le 12 octobre. Elle permettra aux électeurs de connaître le programme des candidats et de voter.

Le CNE réalisera mardi et mercredi un contrôle des logiciels qui se trouvent sur les machines à voter, a indiqué la directrice de cet organisme, Socorro Hernández qui a précisé que le processus est blindé par le nombre de contrôles effectués.

Ensuite, il y aura le contrôle des archives le 19 de mois-ci et la configuration des données électorales sur les machines, du 20 au 22 ainsi que le contrôle des cahiers d'émargement et la certification des logiciels de calcul les 2 et 3 octobre.

Le contrôle des infrastructures technologiques sera mené à bien le 5 et le 6 octobre. « Cela concerne tous les serveurs, tous nos réseaux, tout ce qui est l'infrastructure qui nous permet de réaliser le processus en soi à partir du moment où les données sont reçues, » a expliqué Socorro Hernández sur Venezolana de Televisión.

Sera aussi contrôlée la production des machines à voter qui commence le 26 septembre et s'achève le 9 octobre et le contrôle du pré-bureau aura lieu le 10 octobre, celui des télécommunications le 14 octobre et celui de la vérification citoyenne le jour des élections.

