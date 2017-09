Venezuela : Les Etats-Unis fabriquent de fausses informations sur la suspension des sanctions contre le Venezuela

Le ministre de la Communication et de l'Information du Venezuela, Ernesto Villegas, a déclaré mercredi que les Etats-Unis fabriquent de fausses informations ou « fake- news » sur la soi-disant suspension des sanctions que ce pays a imposé au Venezuela. Il a assuré que le blocus et la persécution financière du Venezuela sont toujours en vigueur, ce qui cause de graves dommages au peuple vénézuélien.

Il a ajouté que la riposte digne du peuple et du gouvernement vénézuélien reste intacte ainsi que la vague de solidarité qui s'est développée dans la communauté internationale après les sanctions des Etats-Unis qui interdisent aux banques états-uniennes de faire de nouvelles transactions avec le Gouvernement ou avec PDVSA comme les transactions en bons émis par le Gouvernement et l'entreprise d'Etat.

La Maison Blanche a suspendu, au moins temporairement, les discussions sur les sanctions envers le Venezuela à cause en partie des inquiétudes suscitées par le fait que réduire la fourniture de pétrole affecterait les Etats-uniens qui se battent contre les dégâts causés par les ouragans Harvey et Irma, selon les médias locaux.

