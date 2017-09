Venezuela : Les pays de l'ALBA affirment à l'ONU leur soutien à la Révolution Bolivarienne

Lors d'une réunion qui a eu lieu vendredi au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, Etats-Unis, les représentants des pays de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) ont affirmé leur soutien à la Révolution Bolivarienne.

La Chancellerie a fait connaître cette information sur son compte Twitter où elle rapporte que les pays de l'ALBA ont réaffirmé les liens d'union et de coopération entre l'Amérique Latine et les Caraïbes.

« Réunion de l'ALBA au siège des Nations Unies. L'Amérique Latine et les Caraïbes toujours unies montrent leur soutien total à la Révolution Bolivarienne, » dit l'un des messages diffusés par la Chancellerie sur le réseau social et elle publie des photos de cette rencontre dans le cadre de l'ordre du jour de la délégation vénézuélienne dirigée par le ministre des Relations Extérieures Jorge Arreaza à l'occasion de la 72° période de sessions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Les délégations de Cuba, de la Bolivie, du Nicaragua, de la Communauté de la Dominique, d'Antigua et Barbuda, de l'Equateur, de Saint Vincent et Les Grenadines, de Sainte Lucie, de Saint Cristóbal et Nieves et de la Grenade ont soutenu le processus de dialogue qui se déroule en République Bolivarienne du Venezuela entre le Gouvernement Bolivarien et l'opposition.

Ils ont aussi soutenu la « Déclaration Politique de New York » approuvée le 20 septembre par le Mouvement des Pays Non-Alignés qui condamne l'utilisation de mesures coercitives unilatérales qui violent le droit international des pays libres et indépendants.

Les représentants de l'ALBA-TCP ont aussi manifesté leur solidarité envers les pays touchés par les phénomènes climatiques qui ont affecté la région et ont exhorté à prendre des mesures urgentes pour freiner les effets du changement climatique.

Condamnation des mesures interventionnistes

Le bloc d'intégration a réaffirmé dans divers forums sa condamnation des menaces interventionnistes du Gouvernement des Etats-Unis contre le Venezuela parce qu'elles violent les règles du droit international et la souveraineté des peuples et en outre, il a exprimé son soutien au peuple et au Gouvernement du Venezuela dans son engagement à fomenter la paix.

L'ALBA-TCP est composée de 12 membres : Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, la Communauté de la Dominique, Antigua et Barbuda, l'Equateur, Saint Vincent et Les Grenadines, Sainte Lucie, Saint Cristóbal et Nieves et la Grenade et de 3 pays observateurs : Haïti, l'Iran et la Syrie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

