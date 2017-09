Venezuela : Lettre ouverte du peuple vénézuélien au peuple et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

Publiée dans le New York Times

En tant que Peuple souverain amoureux de la paix, nous nous adressons aujourd'hui aux nobles citoyens et aux travailleurs du Peuple des Etats-Unis d'Amérique respecté. Tous les Etats-uniens doivent savoir que le Président Donald Trump a menacé le 11 août dernier la République Bolivarienne du Venezuela d'une intervention militaire directe. Cette dangereuse menace a été condamnée par toutes les nations et nous savons qu'elle est condamnée aussi par le Peuple états-unien. Cependant, 2 semaines plus tard, le 25 août, le Président Trump a imposé à notre pays de sévères et injustes sanctions économiques, reconnaissant publiquement son intention « d'isoler l'économie vénézuélienne. » C'est la même stratégie qu'ils ont avoué avoir utilisée pour renverser le Gouvernement démocratique du Chile, en 1973, préparant le terrain pour que l'inhumaine dictature d'Augusto Pinochet prenne le pouvoir.

Ces menaces et ces décisions unilatérales affectent notre économie et nos moyens d'obtenir des ressources pour l'alimentation, la santé et la production en portant préjudice sérieusement à al vie quotidienne de nos citoyens. Le Président Trump cherche à ce qu'il y ait une crise politique dans notre pays en forçant à un départ anticonstitutionnel de notre Président Nicolás Maduro, élu démocratiquement en 2013.

Les décisions unilatérales et illégales du Président Trump affecteront non seulement le peuple vénézuélien mais aussi le peuple états-unien. Les sanctions annoncées mettent en danger notre condition, depuis presque 100 ans, de fournisseur de pétrole le plus proche et le plus sûr pour les Etats-Unis.

Ces sanctions affecteront aussi le citoyen états-unien de la rue par une éventuelle hausse du prix de l'essence alors que des milliers de travailleurs courent le risque de perdre leurs économies qui leur a coûté tant d'efforts à cause de l'impact sur les fonds de pension du veto qui pèse sur les bons vénézuéliens.

Ce comportement n'est pas conforme au thème de campagne de Donald Trump de « rendre sa grandeur à l'Amérique. » Au contraire, ils ne feront rein de plus que créer de nouveaux problèmes à l'intérieur et hors de leurs frontières en rendant la vie plus difficile aussi bien aux citoyens vénézuéliens qu'à des millions de citoyens états-uniens tut en continuant à provoquer le rejet et la haine du monde envers le Gouvernement des Etats-Unis et indirectement envers leur peuple qui n'a rien à voir avec ces actions bellicistes.

Les décisions téméraires de Donald Trump cherchent à conduire les Etats-Unis à une nouvelle aventure militaire et menacent de provoquer un nouveau conflit international avec des répercussions économiques et humanitaires inimaginables sur tout l'hémisphère. Comme c'est arrivé en Irak et dans le reste du Moyen Orient, tout montre que le véritable objectif de Washington est de s'approprier illégalement les énormes ressources naturelles que possède le Venezuela. Rien ne justifie que de jeunes états-uniens soient à nouveau embarqués dans un autre conflit militaire, encore moins s'il s'agit d'affronter un pays ami et pacifiste comme le Venezuela.

Le Venezuela n'est pas l'ennemi des Etats-Unis et ne représente aucune menace pour leur sécurité. Nous admirons leur histoire, leur culture et leur développement scientifique. Pour empêcher Donald Trump de détruire la longue relation d'amitié entre les peuples du Venezuela et des Etats-Unis, il faut arrêter cette politique irrationnelle d'agression et encourager la compréhension politique.

Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro a lancé d'innombrables appels au Président Trump pour se rapprocher et trouver des solutions par la voie du Droit International et du respect mutuel. Le Gouvernement des Etats-Unis a ignoré et méprisé toutes les initiatives de dialogue qu'a proposé le Gouvernement du Venezuela.

La seule chose que le Venezuela exige du Président et du Gouvernement des Etats-Unis, c'est le respect de notre souveraineté et de nos affaires intérieures. C'est un droit naturel reconnu par nos pays depuis plus de 200 ans.

La paix est un principe qui a guidé les relations entre nos nations. C'est le moment d'écouter les voix sages des Pères Fondateurs et des Libérateurs de l'Amérique pour renverser les tendances violentes et garantir les fruits de la paix aux futures générations.

Le Peuple des Etats-Unis, un peuple de paix, doit faire tous ses efforts pour neutraliser les nouvelles intentions belliqueuses de son Gouvernement. Pour cela, nous lançons un appel fraternel et sincère à tous les Etats-uniens de bonne volonté à travailler ensemble pour la défense de la liberté de nos peuples, le bien-être de nos enfants, la coopération et la paix de notre région. C'est le moment du dialogue et de la compréhension. Ne perdons pas cette opportunité. Comme dirait John Lennon, donnons une chance à la PAIX.

