Venezuela : Luis Almagro demande plus de sanctions contre le Venezuela

Le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro a demandé lundi plus de sanctions contre le Gouvernement de Nicolás Maduro en dénonçant ce qu'il appelle « le renforcement du régime dictatorial au Venezuela. »

« Maduro a installé le 4 août une Constituante avec des pouvoirs absolus non reconnue par l'opposition ni par certains pays latino-américains ni par les Etats-Unis ni par l'Union européenne. »

A cause de l'approbation de la Constituante, les Etats-Unis et le Canada ont imposé des sanctions financières au Gouvernement de Maduro en plus de prendre des mesures spécifiques contre le président et plusieurs membres de son Gouvernement.

Le document d'Almagro, de 49 pages, signale que la démocratie a été « complètement éliminée le 30 juillet » avec « l'instauration d'une Assemblée Constituante illégitime. »

« Nous renouvelons la demande que nous avons faite dans le passé pour que la communauté internationale continue à appliquer des sanctions de plus en plus dures au régime et aux autorités du régime, » a indiqué Almagro dans le quatrième rapport du Secrétariat de l'OEA sur la crise politique vénézuélienne.

« Le secrétariat général de l'OEA est venu apporter des documents, dénoncer et présenter les preuves de l'altération de l'ordre constitutionnel et des agressions continuelles contre les institutions au Venezuela, » indique le texte.

Dans une vidéo publiée sur Twitter avec le rapport, Almagro dit que dans les 3 rapports précédents du Secrétariat Général (juillet 2016, mars et juillet derniers) ils ont cherché à montrer comment de « l'altération de l'ordre constitutionnel » on en est arrivé à la « rupture totale de l'ordre démocratique. »

Dans le 3° rapport, Almagro a condamné la répression des opposants au Venezuela où quelques 125 personnes sont mortes entre avril et juillet dans le cadre des manifestations contre le Gouvernement.

« Au Venezuela, on a violé systématiquement et de façon réitérée les éléments essentiels et les composantes fondamentales de la démocratie telle que la définit la Charte Démocratique Interaméricaine, » a souligné Almagro dans son 4° rapport, appelant les pays de l'OEA à émettre de façon urgente une « condamnation ferme » du Gouvernement vénézuélien.

L'OEA dans son ensemble n'a pas encore réussi à prendre une position unitaire sur la situation au Venezuela bien que 13 pays membres aient fait fin juillet une déclaration exhortant le Gouvernement vénézuélien à abandonner l'idée de la Constituante.

