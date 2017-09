Venezuela : Maduro rencontre le médiateur de l'ONU pour parler de l'Esequibo

Le Président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro a informé vendredi soir qu'il a rencontré aujourd'hui le nouveau médiateur de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Dag Nylander, qui sera chargé de traiter la controverse sur le territoire de l'Esequibo.

« J'ai été sur ce sujet depuis plusieurs années, nous avons eu une longue conversation, » a-t-il dit à la radio et à la télévision.

Lors d'une réunion de travail au Palais de Miraflores, le chef de l'Etat a indiqué que lors de cette rencontre avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, on a établi un ordre du jour du travail que va accomplir le chancelier Jorge Arreaza pendant qu'il assistera à l'Assemblée Générale de l'ONU, à New York, Etats-Unis, la semaine prochaine.

Il a expliqué qu'à cette occasion, Arreaza assistera à une série de réunions dans lesquelles l'équipe des Nations Unies, le Médiateur Dag Nylander et la délégation du Guyana interviendront.

« Je lui confirme les critères historiques Venezuela sur l'Esequibo et nous explorons un ensemble d'initiatives pour créer la confiance entre les Gouvernements et les peuples du Guyana et du Venezuela pour avancer dans le respect de l'Accord de Genève signé en 1966 qui régit toute réclamation et toute relation liées au territoire du Guyana de l'Esequibo. Ca a été une réunion bien positive.

Comparution devant l'ANC

D'autre part, le Président a déclaré que la semaine prochaine, à son retour, le chancelier Arreaza comparaîtra devant la direction de l'Assemblée Nationale Constituante et la Commission de Politique Etrangère.

« Une fois de retour, notre Chancelier est convoqué à une réunion à la grande et plénipotentiaire Assemblée Nationale Constituante, devant le Direction, devant la Commission de Politique Etrangère avec la Commission de Haut Niveau pour le problème de l'Esequibo pour exposer tout le travail proposé par Dag Nylander et donner au pays tous les détails concernant l'application de l'Accord de Genève et la réclamation concernant le Guyana de l'Esequibo, » a-t-il affirmé.

Il a noté que cette chose est très importante et est traitée par le Gouvernement Bolivarien avec une vision d'Etat. Nous travaillons dans la transparence face à un pays, face à un peuple, » a-t-il conclu.

Texto/Sandra Izarra

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

