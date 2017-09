Venezuela : Nicolás Maduro reçoit à Caracas l'ex-président du Gouvernement espagnol Rodríguez Zapatero

Caracas, 31 août (RHC)- Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a reçu à Caracas l'ex-président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero.

À travers le réseau social twitter, Nicolás Maduro a expliqué que la rencontre a porté sur des thèmes concernant le Sommet des États Latino-américains et Caribéens et sur la nécessité d'un plus grand dialogue politique bilatéral.

Edité par Reynaldo Henquen



