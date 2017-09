Assemblée Internationale des Mouvements et des Organisations des Peuples

« Souvenez-vous que la Révolution est ce qui est important et que chacun de nous, seul, ne vaut rien. Surtout soyez toujours capables de sentir au plus profond de vous toute injustice commise contre n'importe qui n'importe où dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. »

Il y a 50 ans à la Higuera, Bolivie, était assassiné notre Commandant Che aux mains de l'impérialisme et des élites collabos locales. Son exemple héroïque et déterminé arrive jusqu'à aujourd'hui pour nous faire continuer sa lutte, pour nous appeler à être des révolutionnaires et à lutter contre les injustices n'importe où dans le monde.

En ces moments difficiles, c'est là que les peuples montrent leurs plus grands gestes libérateurs et nous n'avons aucun doute sur le fait que les Vénézuéliens le font. Il nous revient, à nous, les peuples frères, de nous mobiliser pour manifester notre fraternité, pour lutter contre les injustices de l'impérialisme envers un peuple qui a résolu d'être libre. Parce que le Venezuela est la bataille de ce moment historique : là, résiste le projet d'intégration révolutionnaire pour obtenir la seconde et définitive indépendance.

Nous, ALBA Mouvements et l'Assemblée Internationale des Mouvements et des Organisations des Peuples, levons les drapeaux révolutionnaires et le nôtraméricains du Commandant Chávez et duChe Guevara, 50 ans après da mort.

C'est pour cela que nous mettons en place et que nous travaillerons la campagne « Nous sommes tous le Venezuela » dans le cadre de notre solidarité permanente envers le peuple et le Gouvernement légitime du Venezuela.

Nous invitons tous les mouvements et toutes les organisations à se joindre à la campagne « Nous sommes tous le Venezuela » et à s'exprimer pour a paix, la souveraineté et la démocratie bolivarienne avec des mobilisations dans nos pays du du 5 au 8 octobre 2017.

Nous appelons aussi à livrer bataille sur les réseaux sociaux, scène de combat et de création de schémas d'opinion au profit de al stratégie impérialiste.

