Venezuela : Plan d'action approuvé à la Journée Mondiale Nous Sommes Tous le Venezuela

Nous, les participants vénézuéliens et internationaux à la Journée Mondiale Nous Sommes Tous le Venezuela réunis en tables de travail le 16 septembre et en séance plénière le 17 septembre 2017, décidons, après un débat franc et ouvert, de développer le plan d'action suivant pour renforcer la solidarité envers la Révolution Bolivarienne et pour stimuler les luttes pour l'émancipation des peuples.

Plan d'action :

Tâches à accomplir :

Diffusion des résultats de la Journée.

Nous, tous les participants nous engageons à diffuser le document final de cette Journée Mondiale, à la faire parvenir à toutes les organisations politiques, sociales, religieuses et syndicales ainsi qu'aux communautés, aux médias et aux personnalités au niveau national et international par des conférences et des notes de presse, des articles d'opinion, des interviews et grâce aux réseaux sociaux entre autres initiatives en informant Caracas de ces activités d'information.

Les participants décident de recueillir dans leur pays des signatures de soutien à la Proclamation de Caracas et à diffuser les signatures à ce document.

Déclaration de soutien.

Tous les participants s 'engagent à incorporer des déclarations de soutien au Venezuela à tous les mouvements, toutes les actions et tous les événements mondiaux des secteurs progressistes auxquels ils participent et, en général, à tous les événements internationaux de solidarité envers les différentes causes concernant l'émancipation.

Cela, à partir du développement de la campagne « les 5 pour les 5 » destinée à la lutte anti-impérialiste déployée sur les 5 continents et orientée vers la réalisation d’activités le 5 de chaque mois dans les communautés pour un rapprochement avec les peuples.

Organisation de la solidarité

On décide de relancer et de stimuler le mouvement de solidarité envers le Venezuela et les mouvements mondiaux d'émancipation à partir de la formation d'une instance de coordination politique et d'une instance de suivi du Plan d'Action de Caracas 2017.

Les participants à la Journée Mondiale s'engagent à travailler pour faire plus d'adeptes de la Révolution Bolivarienne dans les différentes lieux de lutte dans le monde (syndicats, organisations de femmes, organisations communautaires, coopératives, groupes religieux, entre autres) et pour fixer un jour de solidarité (par exemple, les jeudis de la solidarité dans chaque pays ou un jour par mois).

Ils s'engagent aussi à élargir le rayon d'influence du Venezuela dans tous les pays, à développer la diplomatie des Peuples et à augmenter les contacts dans les espaces politiques, les chambres et les corps législatifs des différents pays.

Ils s'engagent aussi à contribuer à la création d'associations, de groupes, de maisons de la solidarité dans les pays où le mouvement de solidarité envers le Venezuela n'est pas encore organisé et à le renforcer dans les pays où il existe.

Base de données de la solidarité

A partir de la Journée de Caracas, on propose de construire une base de données des médias, des organisations progressistes et des organisations de solidarité existants et de stimuler de nouveaux mouvements sociaux, de nouveaux médias alternatifs, de nouveaux partis politiques, de nouvelles organisations civiles, religieuses, de travailleurs et des personnalités pour élargir le mouvement de soutien au Venezuela.

Cette base de données doit être distribuée à tous les participants pour établir une coordination et une forme de relation appropriée.

Internationalisme actif

On propose d'établir un calendrier de visites de travailleurs (professionnels et techniciens, entre autres) disposés à se rendre au Venezuela pour faire des activités volontaires et de solidarité dans le domaine économique, de la production (médical ou pharmaceutique, agricole, entre autres).

Campagne mondiale d'information « La Vérité du Venezuela »

Lancer et coordonner une campagne internationale d'information sur le Venezuela et sur la réalité latino-américaine dans différentes langues qui comprend les points suivants :

contraste entre les politiques du Gouvernement du Venezuela et la politique des Gouvernements de droite en faisant connaître les réussites de la Révolution Bolivarienne.

Défense de l'Assemblée Nationale Constituante, de sa légitimité, de son travail et de ses résultats

Diffusion des avancées concernant le dialogue de paix mené à bien entre le Gouvernement Bolivarien et l'opposition

Rendre visible le modèle d'inclusion vénézuélien et en particulier sa conception du Pouvoir Populaire et Communal

Démontage de la fausse offre du néolibéralisme et de sa contre-attaque en Amérique Latine et dans les Caraïbes

Diffusion de l'histoire des interventions militaires des Etats-Unis (militaires, économiques et médiatiques) en Amérique Latine, dans les Caraïbes et dans le monde

Alerter le monde sur le danger de guerre et sur les menaces militaires de Donald Trump contre les peuples d'Amérique Latine et des Caraïbes

Démonter les schémas internationaux. On propose que la campagne soit également destinée aux mouvements de gauche et aux mouvements progressistes du monde pour éviter la confusion et la division semée par les corporations de médias

Réseaux sociaux, médias digitaux

On adopte la ligne proposée par le camarade Nicolás Maduro: la création, l'activation et le déploiement d'un grand mouvement international sur les réseaux sociaux qui comprenne des jeunes et des spécialistes en technologie qui forme pour la bataille des idées à travers les outils et les moyens technologiques. Faire une Révolution, lancer une grande offensive collective et coordonnée sur les réseaux sociaux.

On propose de donner des informations sur les réseaux sociaux au niveau mondial et de sélectionner une date pour une activité internationale simultanée.

En plus, de renforcer les plateformes digitales déjà existantes. La page web Venezuelanalysis.com se met à la disposition de la Journée « Nous Sommes Tous le Venezuela » pour publier des documents, des vidéos, des photos etc...

On envisage la création d'un portail d'information avec des contenus destinés aux points de vue contenus dans le Plan d'Action, un portail qui pourra recueillir les activités de solidarité réalisées autour du monde : Tout pour la Paix et Nous Sommes Tous le Venezuela. Ce portail serait le centre d'organisation des Comités qui naitraient comme des fleurs d'espérance.

Répliquer sur les réseaux sociaux, sur facebook, instagram, youtube, etc... et utiliser les réseaux sociaux comme Twitter, Whatsapp et Instagram pour démentir la guerre médiatique, montrer la réalité véritable qui est vécue au Venezuela et créer des étiquettes (hashtag) mondiales pour donner plus de visibilité aux messages de soutien au Venezuela.

Création de médias internationaux

On propose de créer un organe de communication international (une revue) comme Granma Internacional de Cuba et de renforcer la distribution et la diffusion du signal de Telesur dans le monde, d'augmenter le nombre de ses bureaux de correspondants et et de former une plateforme de journalistes et de médias alternatifs au niveau mondial pour contrecarrer la guerre médiatique imposée par les grands médias mondiaux.

Contenus audiovisuels

On réaffirme la nécessité d'augmenter la production de produits audiovisuels dans les diverses langues qui soient disponibles dans un entrepôt de contenus en ligne ou sur les plateformes digitales déjà existantes (comme le site de Telesur entre autres).

On propose aussi de réaliser des expositions audiovisuelles et des cycles de cinéma sur le Venezuela dans le cadre de la bataille sur le front symbolique pour stimuler le concept de Révolution et le projet Bolivarien.

En ce sens, on propose le lancement mondial de films et de documentaires produits par le Venezuela simultanément et de façon coordonnée dans différents pays.

Observatoire des médias

On propose la création d'un conservatoire pour recueillir, analyser et faire un suivi des campagnes médiatiques contre le Venezuela. Ces données et cette analyse seraient diffusées au réseau de contacts et de plateformes de soutien au Venezuela.

Plaintes contre les médias qui agressent le Venezuela

Chercher des mécanismes légaux pour porter plainte contre les médias internationaux qui font des campagnes de fausses informations en identifiant en particulier les médias qui mènent à bien cette agression.

Campagnes de boycott

On propose de boycotter les entreprises transnationales qui favorisent les invasions militaires dans nos pays.

Campagne aux Etats-Unis

On propose que cette campagne ait une importance particulière parmi la population des Etats-Unis en alertant sur les conséquences que pourraient avoir pour leur population les sanctions économiques contre le Venezuela et une éventuelle intervention militaire.

Les Caraïbes

Les Caraïbes doivent avoir une importance particulière et on doit leur accorder une attention particulière dans la campagne « La Vérité du Venezuela » en mettant l'accent sur les réussites de la Révolution Bolivarienne comme sur l'impact positif de l'intégration grâce à Petrocaribe.

La culture comme véhicule de la solidarité

On propose de réaliser une série d'événements sectoriels (artistes, intellectuels, politiques entre autres) et de foires culturelles massives au Venezuela et dans le monde, organisées par des instances de solidarité en donnant un caractère culturel large et participatif pour atteindre des secteurs et des publics divers.

Egalement, créer une plateforme culturelle progressiste (créateurs et artistes) qui contraste avec la culture hégémonique et favorise l'amitié entre les enfants du monde grâce à la réalisation d'activités culturelles dans lesquelles ils feraient des dessins ou écriraient des lettres d'amour et d'espoir destinés aux enfants vénézuéliens.

Bibliothèque Nous Sommes Tous le Venezuela

On accueille la proposition du Président Nicolás Maduro de créer un Fond Editorial ou une Bibliothèque ayant pour nom « Nous Sommes Tous le Venezuela, » destiné à la diffusion de connaissances grâce à des livres, des brochures, des documents audiovisuels, sur la réalité vénézuélienne dans le monde.

Formation

On propose de créer un Institut de Formation de la Pensée Latino-américaine pour produire et diffuser les connaissances émancipatrices et une Ecole de formation pour les communicants populaires pour construire un discours qui nous fasse gagner la bataille des idées pour gagner la guerre.

Frontières

Faire sur les frontières, en particulier avec la Colombie et le Brésil des rencontres qui renforcent le réseau de solidarité du Venezuela.

Peuples indigènes et lutte des femmes

Structurer la coordination des mouvements de solidarité envers le Venezuela avec la population indigène qui les soutient et avec les mouvements féministes d'Amérique.

Organismes internationaux

Exiger des organismes internationaux comme l'OEA, l'ONU, (Conseil des Droits de l'Homme) et l'Union européenne qu'ils respectent l’autodétermination du peuple vénézuélien et cessent leur interventionnisme par l'envoi de lettres et de messages sur les réseaux sociaux à des comptes officiels par des mouvements sociaux, des personnalités, des créateurs, etc...

On propose aussi d'unir les efforts et de les coordonner avec les organisations syndicales du monde pour affronter les attaques de nos pays sur diverses scènes internationales : Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, Organisation Internationale du Travail (OIT) et les organes sociaux et du monde du travail du MERCOSUR.

Calendrier des activités de solidarité

18/09 au 10/10/2017: Concours public d'affiches « Solidarité avec le Venezuela » qui contiennent des éléments symboliques de représentation de la solidarité avec la Révolution Bolivarienne. Il y aura 3 gagnants qui exposeront leurs œuvres à l'Assemblée Internationale des Peuples (qui aura lieu au mois de mars 2018 à Caracas). Le premier aura pour prix un circuit d'une semaine au Venezuela.

21/09/2017: Journée Mondiale de la Paix. Réalisation d'activités pour la paix et en solidarité avec le Venezuela.

23/09/2017: Activité politique en défense du Venezuela à Saint Vincent et les Grenadines.

27/09/2017: Manifestations publiques à Caracas et dans d'autres villes du monde organisées par le mouvement de solidarité en soutien du dialogue au Venezuela.

A partir d'octobre : Mobilisation de la solidarité lors de chaque événement international contre les menaces des Etats-Unis et de leurs alliés, dénonciation des attaques contre le peuple et le Gouvernement du Venezuela sur différentes scènes internationales : Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants, Assemblée des Peuples, Centenaire de la Révolution, Conseil Consultatif Mondial de la Paix au Vietnam.

Du 02 au 14/10/2017: Journée Mondiale de mobilisation dans la rue et de solidarité « Nous Sommes Tous le Venezuela » comprenant entre autres actions une visite aux Ambassades des Etats-Unis pour condamner l'agression contre la République Bolivarienne du Venezuela.

Du 06 au 07/10/2017: Aux Barbades, « Conférence de la Paix dans les Caraïbes », une activité destinée à commémorer l'explosion en vol d'un avion dans laquelle ont assassiné 76 jeunes Cubains (l'idée est de renforcer un mouvement pour la paix des Caraïbes).

Du 08 au 12/10/2017: Participation, à l'invitation du Président Evo Morales, aux commémorations des 50 ans de l'assassinat et de l'héritage du Commandant Che Guevara à Bolivia-Santa Cruz, Valle Grande.

12/10/2017: Journée Mondiale pour le Venezuela à l'occasion de la Journée de la Résistance Indigène organisée par les Représentations Diplomatiques du Venezuela dans le monde. Il y aura aussi des mobilisations destinées aux missions diplomatiques des Etats-Unis dans le monde pour condamner leur politique interventionniste.

Du 14 au 22/10/2017: Participation au XIX° Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants. Le cas du Venezuela sera exposé au Tribunal anti-impérialiste et il y aura une programmation spéciale sur le Venezuela qui unira les capacités des délégations de différents pays.

16/10/2017: Dans tous les pays du monde, le 16 de chaque mois, activité de condamnation du colonialisme dans Notre Amérique, du terrorisme au Venezuela et partout dans le monde.

Du 26 al 30/10/2017: Participation à l'Assemblée des Peuples des Caraïbes qui aura lieu en République Dominicaine.

27 et 28/10/2017: Rencontre de Solidarité envers le Venezuela. On propose pour les 6 prochains mois 3 grandes actions : la 1° pour le mois d'octobre avec les artistes, la 2° pour le mois de décembre avec les religieux et la 3° pour le mois de février avec les enseignants.

Du 14 al 18/11/2017: Rencontre Hémisphérique de Lutte contre es Transnationales et le Néolibéralisme pour la Démocratie et l'Intégration à Montevideo.

Du 06 au 10/12/2017: Rencontre inter-religions Bolivarienne à Caracas où seront invités environ 20 religieux d'Amérique Latine et au cours de laquelle sera réalisée une Célébration Œcuménique à la Caserne de la Montagne en plus d'échanges et de tournées pour soutenir la Révolution Bolivarienne, le Gouvernement du Président Nicolás Maduro et l'Assemblée Nationale Constituante.

Du 08 au 10/12/2017: Participation à la Conférence Mondiale Ouverte de l'EIT Contre la Guerre et l'Exploitation qui aura lieu à Alger (Algérie), un organisme qui a manifesté sa solidarité envers les travailleurs et le peuple vénézuéliens.

20/12/2017: Le 20 décembre devient le Jour International contre l'Impérialisme pour commémorer l'invasion du Panama par les Etats-Unis en 1989.

Décembre : Utiliser le symbole des fêtes de la nativité pour produire des messages de solidarité envers le Venezuela dirigés contre l'agression internationale. Une campagne pour la paix (un exemple de message : « Le Venezuela veut la paix »).

Février-mars 2018 : Rencontre de Solidarité à Bruxelles, Belgique.

Mars 2018 : Rencontre Mondiale des Organisations Populaires à Caracas.

Comité International Paix, Justice et Dignité des Peuples

