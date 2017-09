Venezuela : Plan national anti-enlèvements

Le ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix Néstor Reverol a donné des détails sur la mise en place d'un Plan National Anti-enlèvements en 5 points, lors d'une réunion avec le procureur général de la République Tarek Wiliam Saab, ce jeudi.

Le ministre a informé qu'avec cette rencontre, ils cherchent à coordonner des mesures pénales. « C'est une politique publique du gouvernement vénézuélien qui a pour but de combattre activement ce délit. »

Il a indiqué que les 5 points d'action sont la prévention et la communication, le renforcement des institutions, l'intégration sociale, l'assistance aux victimes et les mesures techniques. Ce plan comprend aussi 16 lignes stratégiques et 50 actions programmées.

Reverol a expliqué que dans le cadre de ce plan, le ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix a développé un système d'investigation anti-extorsions et enlèvements (SIAES). « C'est le premier système d'investigations policières dans le pays et cela facilitera la résolution scientifique du délit d'enlèvement. »

« La base de données permettra à l'enquêteur d'avoir des informations ur les victimes, sur la logistique criminelle et sur l'identification d'assassins. Ce système est connecté avec les différents systèmes de sécurité comme le SIIPOL, le SAIME et l'INTT, » a-t-il ajouté.

D'autre part, le ministre Reverol et le procureur général de la République Tarek Wiliam Saab ont signé la réforme du Manuel Unique de Chaîne de Surveillance, le document technique chargé de réguler les procédures de gestion des preuves.

Reverol a aussi annoncé le lancement du site web « Les plus recherchés » http://masbuscados.mijp.gob.ve sur lequel la population vénézuélienne trouvera des informations détaillées sur les individus les plus recherchés.

Ce site encourage la dénonciation et transforme les citoyens en acteurs directs du processus d'investigation pénale.

