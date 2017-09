Venezuela : Présentation des prix du pétrole en yuans

Le chef de l'Etat vénézuélien am is en place un système de paiement international avec un panel de monnaies différentes du dollar pour affronter le blocus économique imposé par les Etats-Unis récemment.

Le Venezuela a commencé vendredi à donner le prix de vente de son pétrole en monnaie chinoise après que le Président Nicolás Maduro ait annoncé qu'on vendra le brut et d'autres produits en monnaies différentes du dollar, contrairement à ce qui se fait traditionnellement sur les marchés mondiaux du pétrole.

« A partir de cette semaine, le prix moyen du panel Venezuela est donné en yuan chinois, » a informé le Ministère du Pétrole. Selon le rapport présenté par cette entité, le panel pétrolier vénézuélien a clôturé la semaine à 306,26 yuans.

Le brut vénézuélien a augmenté légèrement, stimulé par « des perspectives plus favorables concernant la demande mondiale de pétrole et des rapports indiquant une production mondiale plus faible, » a assuré le ministère.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-presenta-precio-de-cesta-petrolera-en-yuanes-20170915-0065.html

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-presentation-des-prix-du-petrole-en-yuans.html