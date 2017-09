Venezuela : Trump demande à l'Union Européenne d'appliquer des sanctions au Venezuela

Le président des Etats-Unis Donald Trump a appelé mardi l'Union Européenne d'appliquer des sanctions au « régime socialiste du Venezuela » et a remercié l'Espagne pour son soutien dans cet effort.

« J'ai l'espoir que nos amis de l'Union Européenne suivent sous peu les Etats-Unis, le Canada et beaucoup d'autres nations latino-américaines en sanctionnant le régime de Maduro », a dit Trump lors d'une conférence conjointe à Washington avec le chef du Gouvernement de l'Espagne, Mariano Rajoy.

Le président états-unien a affirmé qu'au Venezuela, la population « a supporté une famine immense, des souffrances et des dangers en plus de l’instabilité politique » sous ce qu'il appelle « un régime socialiste répressif » mais sans faire référence aux actes terroristes organisés par l'opposition qui ont fait plus d’une centaine de morts et qui ont limité la distribution de produits et d'aliments à la population.

Pour sa part, Rajoy a dit que lors d'une réunion et d'un déjeuner de travail qu'il a eus avec Trump, ils ont partagé des impressions sur la « dérive totalitaire » au Venezuela bien que dans ce pays se soit déroulé le 30 juillet dernier l'élection de l'assemblée Nationale Constituante par plus de 8 millions d'électeurs.

L'Espagne et les Etats-Unis décident de « maintenir la pression » sur le Gouvernement vénézuélien.

« Nous avons constaté la nécessité de maintenir la pression internationale sur le Gouvernement vénézuélien, » a lu Rajoy qui a reçu ces derniers jours les organisateurs des manifestations violentes au Venezuela qui cherchaient à renverser le président Maduro.

Nous sommes à la tête, à l'Union Européenne, de la proposition de sanctions contre le Venezuela, » a noté le président conservateur puisque « en ce moment, ce n'est pas un pays démocratique. » Ces actions ont été demandées par les députés de droite Julio Borges y Freddy Guevara qui se sont rendus récemment dans les pays européens.

Du point de vue de Rajoy, le Venezuela « est dans une dérive qui l'amènera inévitablement , si on ne l'arrête pas, à une dictature » et à cause de cela, il est convaincu que « les sanctions sont importantes » ainsi qu'une « coalition internationale qui fait pression » sur le Gouvernement de Caracas. Pour lui, cette situation « s'accompagne d'un appauvrissement économique brutal » avec une inflation élevée et des pénuries.

« C'est une situation vraiment dramatique, » a-t-il signalé et à cause de cela, il a soutenu que « la communauté internationale ne doit pas employer des moyens inefficaces concernant le Venezuela. »

Jusqu'à présent, seuls les Etats-Unis et le Canada ont pris des sanctions financières ou contre des fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien.

(…)

Vendredi dernier, la Gouvernement canadien a annoncé des sanctions contre le président Nicolás Maduro et 39 fonctionnaires qu'il rend responsables de la « détérioration de al démocratie. » Il s'agit de « gel des actifs et de l'interdiction de transactions destinées à des individus particuliers » et de l'interdiction pour les Canadiens de « prêter des services financiers ou des services connexes » au Canada.

Le Gouvernement vénézuélien considère que la Maison Blanche utilise « un terrorisme psychologique » avec ces sanctions et accuse le Gouvernement canadien d'une « aberrante subordination » à Trump.

(…)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

