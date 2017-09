Venezuela : Trump prépare de nouveaux actes d'ingérence

Le président des Etats-Unis (USA) Donald Trump a évoqué le Venezuela lundi 18, pendant un dîner avec des présidents et des représentants de la Colombie, du Panamá, du Brésil et de l'Argentine avant le début du 72° débat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Trump a signalé son inquiétude concernant la « restauration totale de la démocratie et des libertés politiques au Venezuela, » assis au centre d'une table devant Michel Temer, président de fait du Brésil, des présidents Juan Manuel Santos de Colombie et Juan Carlos Varela du Panamá, de la vice-présidente de l'Argentine, Gabriela Michetti. Pedro Pablo Kuczynski, président du Pérou était aussi invité à cette rencontre mais il a refusé de voyager après la crise politique entre le congrès et la présidence de son pays.

Pendant la réunion qui a duré 1 heure et 40 minutes, le président a indiqué que les pays présents étaient « certains des meilleurs alliés » des Etats-Unis dans la région et il a ajouté que la situation actuelle au Venezuela est « complètement inacceptable. »

« Nous sommes prêts à prendre des mesures si le Gouvernement du Venezuela continue à imposer son autorité aux gens du pays, » a ajouté Trump,en remettant à flot les sanctions imposées par son administration au Gouvernement Bolivarien du président Nicolás Maduro et n'écartant pas de nouvelles sanctions.

Pour sa part, le président de la Colombia Juan Manuel Santos a indiqué que « ce que nous voulons tous, c'est que le Venezuela redevienne une démocratie et nous exerçons toutes les pressions possibles pour que cela arrive, nous travaillons unis et plus unis et coordonnés, nous serons plus efficaces dans notre travail. »

La vice-présidente de l'Argentine, Gabriela Michetti a ajouté que la position du Gouvernement de Mauricio Macri « a été dès le début très ferme dans la condamnation des violations des droits de l'homme, de l'absence d'élections libres et de transparence au Venezuela, » en indiquant que l’administration argentine restera « sur la même ligne » que les Etats-Unis à ce sujet.

« Nous sommes d'accord à tout moment avec Temer, Santos et Varela sur la nécessité de condamner les violations des droits de l'homme au Venezuela, » a déclaré Michetti. Trump a remercié les représentants des pays présents de « condamner » le Gouvernement du Président Nicolás Maduro.

Consulté sur le repas auquel Trump a invité les représentants de ces pays, le chancelier du Venezuela Jorge Arreaza a indiqué : « Qu'ils se réunissent pour parler de leurs relations bilatérales, des murs qu'il veut construire dans le monde, des guerres qu'il veut déchaîner dans le monde » et il a ajouté que « du Venezuela, c'est nous, les Vénézuéliens, qui en parlons exclusivement. »

Des déclarations soutenues par l'ambassadeur Venezuela à l'ONU, Rafael Ramírez, qui a dit que les Etats-Unis ont une « double morale » et qu'ils « parlent des droits de l'homme et ils interviennent en Syrie sans le consentement du peuple syrien mais gardent le silence sur la situation au Yemén. Les Etats-Unis sont cohérents envers l'attitude et l'agressivité qui a été les leurs envers le monde mais incohérents dans ce qu'ils proclament aux Nations Unies parce que dans la pratique, ils font le contraire. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Trump-prepara-nuevas-acciones-en-su-injerencia-contra-Venezuela-20170919-0002.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-trump-prepare-de-nouveaux-actes-d-ingerence.html