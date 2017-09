Venezuela : Un plan de soutien à Porto Rico après l'ouragan María

Après l'ouragan María, Porto Rico doit affronter l'effondrement de son système électrique, d'eau et de télécommunications.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro a annoncé lundi qu'il mettra en place un « plan spécial d'aide et de solidarité envers le peuple de Porto Rico, » une île touchée par le passage de l'ouragan María qui a fait 16 morts.

Maduro a signalé que le président des Etats-Unis, Donald Trump a abandonné Porto Rico où l'ouragan a fait des dégâts à 14 ponts, 5 routes et 58 aqueducs. Au moins 57 communautés ne peuvent pas communiquer entre elles après que des fleuves,d es rivières et des ruisseaux aient débordé et qu'il y ait eu des glissements de terrain.

L'ouragan María a provoqué l’effondrement du système électrique ainsi que de graves dommages à la fourniture d'eau et aux télécommunications.

Quelques 15 076 personnes sont hébergées chez des membres de leur famille ou chez des amis et 941 sont encore dans les abris officiels après que l'ouragan María ait détruit 188 logements, causé des dégâts à 861 et que 4 588 aient été inondés.

942 185 personnes n'ont plus d'eau potable et des milliers sont toujours sans électricité.

Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rosselló, a dit que l'aide financière était nécessaire « en plus de l'assistance. »

Cuba a aussi offert d'envoyer à Porto Rico des brigades de médecins et d'électriciens pour aider à la reconstruction du pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-activara-plan-de-apoyo-a-Puerto-Rico-por-el-huracan-20170925-0069.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-un-plan-de-soutien-a-porto-rico-apres-l-ouragan-maria.html