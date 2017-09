Venezuela : Un plan pour neutraliser la guerre médiatique

Le vice-ministre de la Communication Internationale William Castillo a souligné, lors d'une réunion diffusée par Venezolana de Televisión (VTV) « la nécessité de renforcer l'information sur le Venezuela pour combattre les schémas médiatiques et les fausses nouvelles. »

Les délégations qui participent à la journée de solidarité Nous sommes Tous le Venezuela qui se déroule dans la capitale, ont décidé dimanche de mettre en place un plan d'action pour défendre le pays face aux attaques médiatiques de l'impérialisme.

Plus de 10 tables de travail ont été installées au théâtre Teresa Carreño de Caracas (capitale) pour les débats qui ont débouché sur une série de propositions pour défendre le Venezuela et promouvoir l'unité et la paix dans la région.

Les représentants internationaux ont aussi envisagé de produire des informations en différentes langues, a indiqué Castillo.

On a aussi proposé de préparer une campagne d'information sur les agressions et les interventions organisées par le Gouvernement états-unien dans le monde pour contrôler les ressources stratégiques et naturelles de ces territoires.

Le vice-ministre a insisté sur le fait que l'Assemblée Nationale Constituante doit faire partie intégrante de cette mission.

Les participants des plus de 200 délégations du monde entier ont été d'accord sur la nécessité de rendre visibles les réussites sociales de la Révolution Bolivarienne et de les comparer avec celles d'autres Gouvernements et de montrer le pouvoir des communes qui existe au Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Crean-plan-para-neutralizar-guerra-mediatica-en-Venezuela-20170917-0043.html

