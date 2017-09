Venezuela : Une commission de l'Assemblée Nationale Constituante fera une tournée internationale contre la conjuration médiatique

La semaine prochaine, la Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) qui s'est installée officiellement jeudi, commencera une tournée internationale en Amérique Centrale pour faire connaître aux peuples la vérité sur la conjuration médiatique qu’organisent des agents de la droite vénézuélienne et de l'Empire nord-américain contre le processus révolutionnaire du Venezuela.

Le président de cette commission, Adán Chávez, a précisé que le but de cette tournée est d'avoir un contact direct avec les médias sociaux et avec le peuple grâce à des journées de soutien organisées par des mouvements sociaux et des partis politiques de gauche.

« Nous savons que nous affrontons depuis plusieurs années une guerre médiatique, psychologique, internationale de grande envergure dans laquelle ce que transmettent la plupart des médias transnationaux, c'est la désinformation sur le Venezuela. Pour cette raison, nous devons continuer à diffuser la vérité, » a-t-il expliqué.

Il a indiqué que des sous-commissions seront créées pour réviser les points de la Constitution concernant les activités, les accords et les traités internationaux pour renforcer ce qu'il faudra.

Ce nouvel organisme, a-t-il expliqué, assurera la surveillance, le contrôle, le suivi et la travail conjoint avec les organismes qui composent le cabinet du Gouvernement pour « continuer à renforcer les accords internationaux, tout ce qu'il faut voir pour freiner les actions du blocus économique de l'Empire nord-américain. »

Il a précisé que le lieu où se tiendra le Sommet Mondial Nous Sommes Tous le Venezuela en solidarité avec le pays face au blocus financier des Etats-Unis programmé pour les 16, 17, 18 et 19 septembre à Caracas reste encore à définir.

« On prépare un concert pour la paix pour la clôture de cette activité à laquelle participeront des artistes de différentes parties du monde. »

