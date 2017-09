Venezuela : Une journaliste colombienne a payé un faux témoignage contre le Gouvernement vénézuélien

La Chaîne 1 de Colombie a fait un reportage sur Edgar de Jesús Villanueva, connu comme un déserteur du Service de Renseignement National (SEBIN) qui a émigré aux Etats-Unis et accuse sans preuves le directeur de ce service et d'autres fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien d'appartenir au soi-disant Cartel des Soleils.

Villanueva a fait ces accusations en réponse à une demande Claudia Cano, la présentatrice du reportage. Un enregistrement audio sur lequel la journaliste indique au soi-disant ex-agent du SEBIN ce qu'il doit dire en échange d'argent et pour « donner du piquant à l'information a été révélé. »

Cano a non seulement construit l'information sur les déclarations demandées à Villanueva mais en a omis d'autres qui niaient le fait que des citoyens arrêtés pour des délits commis lors des protestations de l'opposition aient été torturés.

Sur l'enregistrement qui a été révélé, Villanueva dit qu'il ferait les déclarations qu'on lui demande « parce qu'il a besoin d'argent mais qu'il n'aime pas mentir devant les caméras. » Pour sa part, Cano lui demande de dire que le directeur du SEBIN et le député à l'Assemblée Nationale Constituante Diosdado Cabello font partie du Cartel des Soleils « parce que c'est un secret de Polichinelle. »

Ce qu'on appelle le Cartel des Soleils est une soi-disant organisation internationale de trafic de drogues mise en place par des militaires vénézuéliens – le soleil est l'emblème des militaires vénézuéliens sur leurs uniformes – qui n'a existé, jusqu'à présent, que dans les médias de la droite et dans le discours contre le Gouvernement du Venezuela.

Il n'a pas été saisi un seul gramme de drogue de ce cartel qu'ils disent être « le plus puissant » de la région, plus puissant même que ceux du Mexique et de la Colombie qui contrôlent environ 70% des entrées de marchandise aux Etats-Unis, le pays où la consommation de drogue est la plus importante au monde.

On n'a pas non plus présenté de preuves convaincantes de l'existence de ce qu'on appelle le Cartel des Soleils à part des accusations sans fondement de gens qui fuient la justice vénézuélienne comme Rafael Isea, accusé de détournement pendant qu'il était ministre des Finances au Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/09/periodista-colombiana-de-canal-1-pago-por-testimonio-falso-contra-el-gobierno-venezolano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-une-journaliste-colombienne-a-paye-un-faux-temoignage-contre-le-gouvernement-venezuelien.html