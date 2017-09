Venezuela : Utiliser les réseaux sociaux pour défendre le Venezuela

Le président de l'Institut cubain d'Amitié avec les Peuples, Fernando González, a envisagé samedi soir d'utiliser les réseaux sociaux comme un outil pour diffuser al vérité sur le Venezuela.

« Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui, en plus, sont utilisés très intensément contre le Venezuela. Il n'y a pas que les médias de masse, grâce aux réseaux sociaux, on fait une forte guerre au Venezuela mais ce sont aussi des moyens dont nous disposons pour faire arriver la vérité, » a-t-il dit.

Interviewé dans l'émission La Hojilla diffusée par Venezolana de Televisión, González a souligné que l’usage des réseaux sociaux s'ajoute au travail des activistes parmi d'autres initiatives qui rendront possible que la vérité du Venezuela puisse arriver.

Le porte-parole cubain qui participe aux journées « Nous Sommes Tous le Venezuela, dialogue Mondial pour la Paix, la Souveraineté et la Démocratie Bolivarienne » a expliqué dans dans la table de travail à laquelle il a participé ce samedi, des choses intéressantes et concrètes ont été envisagées.

« Dans ces événements, il y a toujours la tendance, le danger qu'ils deviennent un lieu de grandes déclarations mais non, je crois que cela a été une journée de travail avec des propositions concrètes, » a-t-il affirmé.

La solidarité envers le Venezuela doit se multiplier

D'autre part, González a souligné que c'est le moment où la solidarité envers la Patrie de Bolívar doit se multiplier étant donné l'agression dont souffre le pays actuellement.

« Il y a un enseignement avec le Venezuela qui va bien au-delà du problème des ressources dont dispose le Venezuela, des ressources économiques, des ressources naturelles comme le pétrole qui est un élément qui joue, » a-t-il assuré.

Il a aussi évoqué le rôle historique qu'a joué le Venezuela dans la région depuis le début de l'indépendance du continent qui est justement née en terre bolivarienne. En ce sens, il a ajouté le poids de la Révolution Bolivarienne, d'abord sous la direction du commandant Hugo Chávez et maintenant sous l'autorité du Président Nicolás Maduro qui encourage la pensée bolivarienne d'indépendance réelle du continent et d'unité latino-américaine.

« Cela fait mal à l'ennemi, cela le dérange et je crois que même si les ressources naturelles sont une raison, la principale raison, c'est le rôle que joue le Venezuela et l'importance géopolitique qu'a la Révolution Bolivarienne dans les aspirations de ce continent à atteindre la véritable indépendance de nos peuples et la portée d'une multi-polarité dans le monde et cette multi-polarité enlève de l'influence au principal ennemi de nos peuples (…) Si le Venezuela était démantelé, ce serait un rude coup pour l'Amérique Latine et pour le monde, » a-t-il déclaré.

