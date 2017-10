Cuba : Déclaration du ministère des Relations extérieures, le 3 octobre 2017

Conférence de presse offerte à la presse cubaine et étrangère par Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Relations extérieures de la République de Cuba, au siège du MINREX, le 3 octobre 2017, « année 59 de la Révolution ».

5 octobre 2017 12:10:25

(Traduction de la version sténographique du Conseil d’État)

Bruno Rodriguez.- Bonjour.

Sur les instructions de mon gouvernement, au nom du peuple cubain, permettez-moi de transmettre nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple étasunien pour la fusillade perpétrée le 1er octobre dans la ville de Las Vegas.

Auparavant, nous avions également exprimé nos profondes condoléances au peuple des États-Unis, aux proches des victimes et aux sinistrés de l'ouragan Irma.

Plus récemment, nous avons adressé nos sentiments d'amitié et de solidarité au peuple frère de Porto Rico, auquel nous avons offert notre modeste coopération à travers l’envoi d’un hôpital de campagne, une équipe de 41 médecins spécialisés en catastrophes et 4 brigades d'ingénieurs et d'électriciens. Nous sommes dans l’attente de la réponse des autorités, mais nous renouvelons notre profonde solidarité envers le peuple portoricain.

À la suite, je lirai une

DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Le 29 septembre 2017, le Secrétaire d'État étasunien, Rex Tillerson a annoncé la décision de réduire considérablement le personnel diplomatique de son ambassade à La Havane et de retirer tous ses proches, au motif que des « attaques » avaient eu lieu contre des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis à Cuba, lesquelles ont affecté leur santé.

Le 3 octobre 2017, une fois de plus, le gouvernement des États-Unis, de façon injustifiée, a décidé que 15 fonctionnaires de l'ambassade de Cuba à Washington devaient quitter le territoire des États-Unis, sous prétexte qu’ils ont réduit leur personnel diplomatique à La Havane et que le gouvernement cubain n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les « attaques » contre ces derniers.

Le ministère des Relations extérieures proteste énergiquement et dénonce cette décision non fondée et inacceptable, ainsi que le prétexte invoqué pour la justifier, à savoir affirmer que le gouvernement cubain n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour prévenir les incidents allégués.

Lors de la réunion, qui s’est tenue à la demande de la partie cubaine avec le secrétaire d'État, Rex Tillerson, le ministre des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, l'a mis en garde de ne pas prendre de décisions hâtives, sans qu’elles ne soient étayées par des preuves, l'a exhorté à ne pas politiser une affaire de cette nature et a réitéré sa demande de coopération efficace des autorités étasuniennes afin de clarifier les faits et de conclure l'enquête.

C'est la deuxième fois, après que le 23 mai 2017 le Département d'État a ordonné à deux diplomates cubains à Washington de quitter le pays, que le gouvernement des États-Unis répond de manière hâtive, inappropriée et inconsidérée, sans aucune preuve sur la survenue des faits invoqués, dans lesquels Cuba n'a aucune responsabilité, et sans que l'enquête en cours n’ait été conclue.

Tel que l’avait transmis le ministre cubain des Relations extérieures au secrétaire d'État Tillerson le 26 septembre 2017, Cuba, qui a été victime dans le passé d’attentats contre des membres de son personnel diplomatique, dont certains ont été victimes d’assassinat, de disparition, d’enlèvement ou d’agression dans l'exercice de leurs fonctions, remplit avec tout le sérieux et la rigueur requise ses obligations envers la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, datant de 1961, en ce qui concerne la protection de l'intégrité des agents diplomatiques accrédités dans le pays, ce en quoi elle peut afficher un historique impeccable.

Tel que l’a informé le ministère le 9 août, depuis que l'ambassade et le Département d'État des États-Unis ont informé, le 17 février 2017, de la présumée survenue d'incidents commis contre certains fonctionnaires de ce siège diplomatique et de leurs proches depuis novembre 2016, affirmant qu’ils avaient été victimes de dommages corporels et autres troubles, les autorités cubaines ont agi avec le plus grand sérieux, professionnalisme et urgence pour clarifier cette situation et elles ont lancé une enquête approfondie et prioritaire sur ordre des plus hautes instances du gouvernement.

Les mesures de protection des diplomates étasuniens, de leurs proches et de leur résidence ont été renforcées, de nouveaux canaux de communication rapide entre l'ambassade et le Département de la Sécurité diplomatique ont été instaurés et un comité de spécialistes a été créé pour l'analyse intégrale des faits, composé par des autorités policières, médicales et scientifiques.

Face aux informations tardives, parcellaires et insuffisantes fournies par les Étasuniens, les autorités cubaines ont demandé à l'ambassade des États-Unis des précisions et des informations supplémentaires qui leur permettraient d’effectuer une enquête sérieuse et approfondie.