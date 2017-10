Equateur : Lenín Moreno pose 7 questions dans sa consultation du peuple

Le président de l'Equateur Lenín Moreno a indiqué les 7 questions qui seront posées au peuple lors de la consultation qu'organise le Gouvernement.

Moreno a indiqué que « quand la Cour Constitutionnelle aura approuvé les questions, le Conseil National Electoral (CNE) devra organiser le processus et chacun de vous pourra voter en totale liberté. »

« La consultation est en faveur du pays, en votre faveur et en faveur de nos enfants. Ces changements nous donneront des outils pour affronter la corruption, pour renforcer la démocratie, pour relancer l'emploi et l'économie, pour nous occuper de nos enfants, pour mieux protéger la nature dont nous faisons partie et pour revigorer notre plus grande richesse qui est la diversité. »

1° QUESTION : Supprimer les droits politiques à ceux qui sont coupables de corruption

« Nous allons vous consulter à propos de la suppression à vie des droits politiques aux serviteurs publics qui sont déclarés coupables de corruption. »

2° QUESTION : Elire de nouveaux membres au Conseil de Participation Citoyenne

« Nous vous consultons sur le départ immédiat des actuels (7) membres au Conseil de Participation Citoyenne et nous proposons que nos nouveaux dirigeants soient élus au scrutin universel. »

3° QUESTION : Rendre sans effets l'amendement qui permet la réélection indéfinie

« La réélection indéfinie fragilise la démocratie et souvent enlève de l'efficacité à l'administration publique, » a assuré le président et il a ajouté que « l'alternance élargit les droits à la participation. »

4° QUESTION : Eliminer la loi sur la plus-value

« Nous vous consulterons sur l'élimination de ce qu'on appelle la loi sur la plus-value qui est en vigueur, » a déclaré Moreno et il a ajouté que « la loi sur la plus-value a des effets négatifs sur l'emploi et l’économie. »

5° QUESTION : Elargir la Zone Inviolable du Yasuní

« J'ai décidé d'inclure une question sur l'élargissement de en 50 000 hectares de la Zone Inviolable du Yasuní et sur la réduction de la troisième partie de la zone d'exploitation pétrolière dans l'ITT. »

6° QUESTION : Restreindre l'exploitation minière du métal

« J'ai inclus une question sur la restriction de l'exploitation minière du métal dans toutes ses étapes dans les zones protégées, les zones inviolables et les centres urbains. »

7° QUESTION : Protection des enfants

« Je propose que les crimes sexuels contre des enfants et des adolescents ne soient jamais prescrits. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Lenin-Moreno-plantea-siete-preguntas-para-consulta-popular-20171002-0054.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/equateur-lenin-moreno-pose-7-questions-dans-sa-consultation-du-peuple.html