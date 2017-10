Nicaragua : Le Congrès des Etats-Unis approuve le Nica Act

Le Congrès des Etats-Unis a approuvé à l'unanimité mardi la Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, connue sous le nom de Nica Act, qui sera débattue au Sénat.

Cette annonce a été faite sur Twitter par la congressiste Ileana Ros-Lehtinen, présidente du Comité des Affaires Etrangères de la Chambre des Représentants qui est à l'origine du Nica Act, avec le démocrate Albio Sires.

Le Nica Act cherche à interdire les prêts des institutions financières internationales au Gouvernement du Nicaragua. Il impose des sanctions au Gouvernement de Daniel Ortega pour de soi-disant « violations des droits de l'homme et recul de la démocratie au Nicaragua. »

« La chute de la qualification des agences de notation et la baisse conséquente des investissements étrangers directs s'y ajouterait si les Etats-Unis sortent leurs griffes contre cette économie. L'investissement privé et l'activité de crédit locale ont déjà montré une chute depuis que cette initiative a été mise en marche, » explique Lucía Converti dans son article « Le Nica Act, la menace des Etats-Unis envers l'économie du Nicaragua. »

Converti précise que « la situation économique à laquelle le pays serait exposé (si le Nica Act était appliqué) irait contre les politiques appliquées jusqu'à présent pour améliorer les conditions de vie et diminuer la pauvreté. Le financement international, comme on l'a précisé antérieurement, est utilisé en grande partie pour améliorer les conditions structurelles de vie de la population et stimuler le développement de l'économie. Dans les 2 cas, cette loi provoquerait des effets contraires à ceux qu'elle cherche. »

