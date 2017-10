Nicaragua : Note de presse du Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale sur l'approbation du Nica Act par le Congrès des Etats-Unis

Le congrès des Etats-Unis vient de procéder aujourd’hui à l’approbation du projet de Loi NICA-ACT. En pleine campagne présidentielle de l’année dernière, le congrès des Etats-Unis avait déjà discuté puis approuvé ce même projet.

Le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale a déjà exprimé notre position face à cette action irrationnelle, offensive et préjudiciable aux droits humains des nicaraguayens, et cela à plusieurs reprises avec la même fermeté: nous considérons ce projet de Loi comme une violation de la souveraineté du Nicaragua, et un déni de tout les proces sus politiques, sociaux, culturels et économiques, qui se développent dans notre Patrie, Bénie, Unie et pour toujours Libre , pour améliorer la vie de tous, et promouvoir la joie, l’harmonie et le bien être.

Le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale réaffirme notre conviction de faire face aux positions rétrogrades, interventionniste et irrespectueuses, de la part de certains parlementaires Nord-Américains qui ne parviennent toujours pas à surmonter une conflictualité et des intérêts étrangers à la volonté et à la tranquillité des peuples.

Une fois de plus, nous réaffirmons devant le peuple du Nicaragua, devant les familles nicaraguayennes, devant la jeunesse et devant la communauté internationale, notre engagement intact avec la démocratie et le chemin vers l’harmonie, la rencontre, la compréhension, la sécurité et la prospérité, qui, avec l’espoir et l’union, dans la foi et la confiance, nous traversons, tous les nicaraguayens, avec la Grâce et la main de Dieu.

Managua, le 3 octobre 2017

Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale

