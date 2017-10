Présence du Che en Amérique Latine

Cuba sera aussi à l'origine de la création de programmes et d'organismes de solidarité au niveau régional et son importance est telle qu'en 2014, Barack Obama est contraint d'accepter la présence de Raul Castro au Sommet des Amériques, une majorité de pays de la région ayant déclaré que si Cuba n'était pas là, ils n'y seraient pas non plus et qu'il n'y aurait donc pas de Sommet des Amériques... C'est là qu'il rencontrera Raùl pour la 1° fois.

Le Réseau de Réseaux « En Défense de l’Humanité » s'oppose à l'impérialisme et à ses politiques néolibérales, à la guerre et au terrorisme, aux projets d'uniformisation socio-culturelle et à la monopolisation des connaissances.

« Ce réseau comprend des écrivains, des artistes, des enseignants, des professionnels de toutes les disciplines, des étudiants, des mouvements sociaux, des médias alternatifs et tous ceux qui se sentent engagés dans la cause de l'humanité, » dit le site de l'organisation.

Le réseau des intellectuels, des artistes et des mouvements sociaux en défense de l'Humanité est un mouvement de pensée et d'action contre toute forme de domination. Il émane de la Rencontre Mondiale des Intellectuels et des Artistes qui a eu lieu à Caracas le 6 décembre 2004 avec des représentants de 52 pays.

-La défense de la souveraineté et le droit de tout Etat à construire son propre système politique à l'abri des menaces, des agressions et des mesures coercitives unilatérales.

-La construction d'un espace régional commun qui renforce l'identité latino-américaine et caribéenne sur la base de valeurs et de principes communs à tous les peuples.

-La construction d'un ordre international plus juste, équitable et harmonieux basé sur des principes d'égalité et de souveraineté, sur le respect de l'intégrité territoriale et de la non intervention dans les affaires intérieures des Etats.

-Le soutien de projets articulés entre eux et complémentaires, l'identification de champs de coopération parmi les différents mécanismes d'intégration en se fondant sur des principes de solidarité, de flexibilité, de pluralité, de diversité, de complémentarité des projets et sur la participation volontaire aux initiatives retenues.

-L'avancée vers le bien-être social, la qualité de la vie, la croissance économique et la promotion du développement indépendant et durable fondé sur la démocratie, l'équité et la justice sociale.

-L'unité et l'intégration politique, économique, sociale et culturelle des peuples de la région.

Elle est créée en décembre 2011 à Caracas et elle a une importance considérable car c'est la première fois depuis le processus d’Indépendance d’il y a 200 ans en Amérique du Sud, et 60 ans dans les Caraïbes, que les 2 régions s’unissent pour créer une organisation et affronter les grands défis du développement dans l’hémisphère sud.

L'ALBA « est une plateforme d'intégration des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes qui met sa force dans la solidarité, la complémentarité, la justice et la coopération : elle a pour objectif la transformation des sociétés latino-américaines, en les rendant plus justes, cultivées, participatives et solidaires; elle est conçue comme un processus intégral qui garantit l'égalité sociale et crée la qualité de la vie et la participation effective des peuples dans la réalisation de leur propre destin. » (Rapport ALBA 2010)

Créée le le 14 décembre 2004 à La Havane par les commandants Fidel Castro et Hugo Chavez. Elle ne comprend au départ que 2 pays : Cuba et le Venezuela. Aujourd'hui, elle comprend 11 pays membres :le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, la Dominique, l'Equateur, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte Lucie, Saint Cristobal et Nieves, la Grenade. « L'AUBE SE LEVE AU SUD . » C'est par cette formule que Ricardo Alarcon, président de l'Assemblée Nationale de la République de Cuba saluera à l'ONU, 19 septembre 2005, la naissance de cette organisation.

D'autre part, il refuse la présence militaire des Etats-Unis estimant que « dans le cadre de politiques de lutte contre le trafic de drogue, les forces armées et la police sont subordonnées à des forces étrangères armées et en uniforme ».

En Bolivie , Evo Morales entre en fonctions le 22 janvier 2006. Syndicaliste, il est le premier président indigène du pays. Proche de Fidel Castro et d'Hugo Chavez , il engage son pays dans un processus de changement qui est à bien des égards, l'application des principes du Che. Il a, lui aussi, une grande admiration pour le Che et l'hommage qu'il va lui rendre demain à La Higuera est une la preuve éclatante.

Il manifeste aussi une volonté d’indépendance politique vis-à-vis des États-Unis que le Che n'aurait pas reniée. En 2012, il accorde l'asile politique à Julian Assange, réfugié depuis cette date à l’ambassade de l'Equateur à Londres et dont les États-Unis réclament l'extradition. Enfin, l'Equateur adhère aux organismes d'intégration régionale basés non plus sur des mécanismes capitalistes mais sur la solidarité tels que l'ALBA et la CELAC.

Economiste de formation, Correa refuse de payer les pans illégitimes de la dette du pays, réalise des nationalisations, et accroit de façon importante les investissements publics. Les budgets consacrés à la santé et l'éducation sont triplés, ce qui entraîne une augmentation de 2 ans de l’espérance de vie entre 2007 et 2016. En 2009 , l'UNESCO déclare l’Équateur « libre d’analphabétisme ». Il renforce les aides aux familles en détresse économique et double le salaire minimum.

Elle octroie à l’Etat un plus grand contrôle des secteurs stratégiques tels que les secteurs énergétiques, les mines, les télécommunications et l’eau, autorise la réélection du président pour un second mandat consécutif et renforce la reconnaissance des peuples indigènes.

Cette nouvelle Constitution est d’après lui le moyen d’enterrer le « modèle néo-libéral » appliqué par ses prédécesseurs. Elle renforce les pouvoirs présidentiels en particulier en ce qui concerne les domaines économiques et monétaires et lui permet de promulguer des décrets-lois d’urgence et de dissoudre le Parlement suivant certaines modalités, au cas où celui-ci « empêcherait l’exécution du plan national de développement ».

En 2005, Rafaël Correa, le ministre de l'Economie du président Alfredo Palacio met en place une politique de gauche opposée aux propositions de la Banque mondiale et du FMI et c'est ce qu'il fera pendant ses mandats présidentiels.

Ministre des Mines et de l'Énergie de 2003 à 2005, puis ministre d'État et chef de cabinet du président Luiz Inácio Lula da Silva à partir de 2005, elle lui succède en 2011 et s’engage dans la même ligne politique que lui.

En 2007, il débloque 2,6 milliards d'euros pour améliorer les conditions de vie dans les favelas (collecte d'eaux usées, raccordement à l'eau potable, à l'électricité, goudronnage des principales voies d'accès). Il donne la priorité aux grandes agglomérations urbaines, où les problèmes de logement et de violence sont cruciaux et où plus de 12 millions de Brésiliens vivent dans des favelas, en périphérie des villes.

Fin 2003, les objectifs fixés par le FMI ayant été atteints, Lula annonce que la période de rigueur est arrivée à son terme. La reprise économique se confirme au Brésil à la fin du premier semestre 2004, avec l'augmentation de la production industrielle et la baisse du chômage. En 2004, il lance le programme des « pharmacies populaires », destinées à rendre accessible aux plus défavorisés les médicaments jugés essentiels. En 13 ans d'existence du programme (supprimé par le gouvernement conservateur de Michel Temer en 2017), 43 millions de Brésiliens en bénéficieront.

En 2005, la Cour suprême décrète anti-constitutionnelle les lois d'amnistie (« loi du Point final » et de l'« Obéissance due ») passées sous Raúl Alfonsín (1986 et 1987) ainsi que plusieurs amnisties individuelles décrétées par Carlos Menem.

Il réussit à reprendre en main une économie en déroute (21 % de chômage,la moitié de la population sous le seuil de pauvreté et une baisse du PIB de 20 %) en rejetant les injonctions du FMI et des créanciers. La croissance moyenne de l'Argentine est de 8 % par an et 11 millions de personnes sortent de la pauvreté.

En février 2005, il renégocie la dette publique argentine, obtient une réduction d'environ 70% des 82 milliards de dollars dus, une conversion de cette dette en bons du Trésor et un échelonnement des remboursements sur 42 ans. Il dévalue le peso, ce qui fait diminuer le taux de pauvreté de plus de 47 % à 16 % en 4 ans.

Péroniste de gauche, il est président de l'Argentine du 25 mai 2003 au 10 décembre 2007, au moment où l'Argentine sort de la pire crise économique de son histoire : une monnaie dévaluée d'environ 75 % vis-à-vis du dollar et la cessation de paiement de la dette publique la plus importante de l'histoire mondiale. Le taux de chômage atteint 17 %. A la fin de son mandat, il sera à moins de 10 %.

Avec Cuba également, il met en place une vaste campagne d'alphabétisation : la méthode cubaine « Yo, si puedo » (Moi, je peux) permettra au Venezuela d'être déclaré libre d'analphabétisme par l'UNESCO le 28 octobre 2005 après une campagne qui alphabétisa environ 1 486 000 personnes. Et on sait l'importance que le Che accordait à l'alphabétisation, à l'instruction du peuple. On connait son implication dans la campagne d'alphabétisation à Cuba qui a libéré le pays de l'analphabétisme en un peu plus d'un an.

Il met en place les « écoles bolivariennes » dans lesquelles « 3 repas par jour sont servis aux élèves, donne l'accès aux soins de santé aux plus démunis avec l'aide de Cuba avec qui il organise « L'Opération Miracle » qui rendra la vue à des milliers de personnes qui ne pouvaient pas payer les opérations et la Mission Barrio Adentro qui donne l'accès aux soins aux habitants des quartiers pauvres.

Au Venezuela , Hugo Chavez est élu en décembre 1998 et engage aussitôt un processus de changement pour faire de son pays une « République Bolivarienne. » Hugo Chavez a une grande admiration pour le Che qui ne renierait pas un certain nombre des mesures qu'il prend. Les priorités de son gouvernement sont la réduction de la pauvreté, la santé, l'éducation, la culture et bien sûr, l'alimentation du peuple.

Le Nicaragua adhère par ailleurs à l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) en 2007 et à la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens CELAC en 2011, deux organismes régionaux d'intégration sur la base de la solidarité entre les peuples.

Le niveau de sécurité très élevé, le Gouvernement stable et la stabilité politique du pays attirent les touristes, les financements, les talents, les investisseurs, les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires.

Les résultats économiques montrent une croissance soutenue pendant 6 ans consécutifs autour de 5% du Produit Intérieur Brut tandis que les finances restent stables et gagnent en solidité. Une quantité innombrable de droits comme l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, aux routes, au logement digne, aux crédits, aux aliments ont été restitués aux Nicaraguayens qui sont à présent reconnus en tant que citoyens avec des devoirs et des droits.

Le Gouvernement sandiniste organise une « Croisade nationale d'alphabétisation » inspirée des programmes développés à Cuba après la Révolution. Alors que le pays est plongé dans la guerre civile, le budget consacré à l'éducation est plus que doublé, et le taux d'analphabétisme tombe d'environ 50 % à 13 % au cours des années 1980. L'UNESCO remet au Nicaragua le prix Nadezhda K. Krupskaya en reconnaissance de ces efforts.

Dès sa première période au pouvoir, il instaure un certain nombre de mesures de type socialiste et le FSLN tient le rôle de parti politique pratiquant la « démocratie participative» encadrée par les Comités de Défense.

II CE QUI N'A PAS CHANGÉ : LES ATTAQUES DES ETATS-UNIS CONTRE LES GOUVERNEMENTS PROGRESSISTES

Cuba

Dès le triomphe de la Révolution Cubaine en 1959, Cuba est devenue la cible obsessionnelle des Etats-Unis : 12 présidents des Etats-Unis l'ont harcelée et attaquée de toutes les façons possibles... même après le rétablissement des relations diplomatiques entre les 2 pays, les choses ne changent pas vraiment : le Département du Trésor continue à mettre des amendes aux banques ou aux entreprises qui font des affaires avec Cuba et le blocus est toujours en vigueur.

Le 17 décembre 2014, Barack Obama reconnaît l'échec des politiques précédentes et en met en place de nouvelles dans le même but. Il permet les échanges « de peuple à peuple » destinés à recruter de jeunes Cubains pour les transformer en opposants au « régime de Castro. » C'était l'objectif de la création du « twitter cubain » intitulé Zunzuneo en mai de cette année-là. Ensuite, il y a eu une certaine accalmie bien que Barack Obama n'ait pas levé le blocus, arguant que seul le Congrès peut le faire et se soit contenté d'assouplir les aspects de celui-ci qui gênaient le commerce des Etats-Unis ainsi que d'autres secteurs de ce pays sans accorder aucune facilité aux Cubains.

Aujourd'hui, malgré ces rares avancées, le blocus est plus en place que jamais et Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis, parle de fermer l'ambassade des Etats-Unis à La Havane sous le prétexte de soi-disant attaques acoustiques dont auraient été victimes certains diplomates états-uniens.

Rien n'est prouvé malgré l'enquête en cours mais le 29 septembre, le nombre de diplomates à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane a été réduit de près de la moitié, les visas des Cubains pour les Etats-Unis supprimés jusqu'à nouvel ordre et ceci s'accompagne d'une alerte conseillant aux Etats-Uniens de ne pas se rendre à Cuba. 3 jours plus tard, le 3 octobre, le Gouvernement des Etats-Unis a expulsé 15 diplomates cubains en poste à Washington.

Le Nicaragua

En 1979, le parti sandiniste sort victorieux des élections avec 67 % des voix mais les États-Unis ne reconnaissent pas les résultats sous prétexte de fraude malgré la présence massive d'observateurs internationaux.

Proche de Cuba, le Gouvernement de Daniel Ortega se dit inspiré par le socialisme démocratique de Salvador Allende. Les États-Unis ne peuvent évidemment accepter cela et mettent le Nicaragua sous embargo. Ils minent les ports du pays pour empêcher le Nicaragua de commercer avec l'extérieur, et apportent un soutien actif aux Contras, un mouvement d'opposition armé et entraîné par la CIA qui se livre aux pires exactions avec le soutien de Washington et du dictateur argentin Videla (assassinats « de civils et de responsables sandinistes dans les campagnes, ainsi que de responsables de coopératives agricoles, d'infirmières, de médecins et de juges ». Cette guerre fait près de 30 000 morts et de lourds dommages à l'économie.

En 1984, le Nicaragua porte plainte contre les États-Unis à la Cour internationale de justice de La Haye qui rend en 1987 à un verdict appelant les États-Unis à « cesser d'employer l'usage illégal de la force contre le gouvernement sandiniste » et les condamnent à payer un dédommagement de 17 milliards de dollars qui ne sera jamais versé. L'aide officielle cesse alors, sous la pression du Congrès, et devient secrète par le biais de ventes d'armes à l'Iran et du trafic de cocaïne organisé par la CIA depuis la Colombie pour financer les Contras.

Des campagnes de discrédit sont aussi lancées contre le Gouvernement sandiniste et son président Daniel Ortega : on les accuse de toucher de l'argent des trafiquants de drogues en échange de quoi ils ordonneraient aux et juges de prononcer des peines clémentes contre les trafiquants arrêtés.

En 2016, le Gouvernement de Managua expulse 3 fonctionnaires en possession d'un passeport diplomatique pour avoir réalisé des activités suspectes sans autorisation et sans en avoir averti les autorités. L'un d'entre eux se serait livré à des activités d'espionnage sur la construction du Grand Canal Inter-océanique dont les travaux sont à la charge d'une entreprise chinoise. En fait, les Etats-Unis veulent empêcher la construction du Canal du Nicaragua. Ils ont d'abord tenté d'organiser de multiples troubles au Nicaragua puis leur présence s'est faite de plus en plus importante dans les pays voisins du futur canal.

Le Nica Act :

Le Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, connu familièrement sous le nom de Nica Act est un projet de loi du Congrès des Etats-Unis qui met des conditions aux prêts et aux financements des organismes internationaux pour le Nicaragua et exige que le Gouvernement du Nicaragua « rétablisse » la démocratie, « combatte » la corruption et « respecte » les droits de l'homme.

Il ne sera suspendu que si le Gouvernement sandiniste organise des élections générales « libres »...