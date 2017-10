Venezuela : Attaque de la base de données de l'Université des Arts

Le recteur de l'Université Nationale Expérimentale des Arts (UNEARTE), Alí Rojas, a dénoncé mardi le fait quel lundi 2 octobre, des individus inconnus ont éliminé toutes les informations emmagasinée dans la base de données du Système Interne de Gestion Universitaire (SIGEU) qui donne accès et permet de gérer les données des étudiants, du personnel enseignant, administratif ouvrier et tout ce qui concerne la gestion académique et administrative de l'université.

La plus haute autorité de l'UNEARTE a aussi signalé qu'il a porté plainte devant la Division des Délits Informatiques du Corps d'Investigations Scientifiques Pénales et Criminelles.

Rojas a expliqué qu'en entrant dans le Postgre SQL, ils ont pu voir que la base de données ne contenait plus d'informations appartenant au système de l'université et qu'à la place, se trouvait une fenêtre avec un message qui indiquait que les informations avaient été mises sur un autre serveur et qu'elles seraient remises en place quand ils auraient fait un paiement en Bitcoin, une monnaie utilisée dans le domaine virtuel.

« Il est possible que ce soit un nouvel acte de sabotage des ennemis du gouvernement, » a déclaré Rojas qui a alerté les autres universités et toutes les entités de l'Etat pour qu'elles créent des boucliers de sécurité pour défendre la confidentialité de leurs bases de données.

Pour sa part, Freddy Benedetti, directeur de l'UNEARTE pour la Technologie, l'Information et les Télécommunications a déclaré qu'après avoir fait un travail de renseignement, il a pu constater que le domaine qu'ont utilisé ces individus est gratuit mais de niveau supérieur et identifié en République du Mali et que l'adresse associée peut être située au Pakistan.

De même, Benedetti a révélé qu'ils prendront des mesures pour renforcer la sauvegarde de la base de données et a indiqué que pour cela, ils renforceront le contrôle d'accès.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

