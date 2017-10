Venezuela : Chávez, toujours présent

La victoire électorale du 15 octobre de cette année met en relief l'identification de la grande majorité du peuple vénézuélien à un ensemble de transformations inaugurées par le Commandant Hugo Chávez au Venezuela et poursuivies par Nicolás Maduro.

Le peuple vénézuélien, largement ignoré par les cliques corrompues et bureaucratiques de ce qu'on appelle la Quatrième République dont il n'avait pas réussi à se débarrasser, s'est trouvé confronté, un 4 février, à l'insurrection d'un jeune officier des forces armées qui, contrairement au modèle caractéristique des vieilles directions politiques, assumait la pleine responsabilité de cette action. Le 4 février a représenté la rupture du climat de conciliation et de farce de la Quatrième République.

Depuis lors, la politique vénézuélienne a pris un autre caractère, face au peuple, en matérialisant la démocratie dont on avait tant parlé et qui avait été si souvent escamotée.

Parmi les lignes de ces changements, se détachent la politique économique qui revendique la souveraineté totale sur nos ressources pétrolières, la distribution au peuple des revenus générés par l'activité pétrolière qui se traduit par l'éducation de masse, la destruction de l'analphabétisme et l'amélioration générale de la vie du peuple.

La participation active du peuple aux décisions politiques et l'étroite relation des nouvelles organisations populaires – conseils communaux, communes – sont devenus un processus avec une nouvelle vision politique et une nouvelle vision de l'organisation de l'Etat.

La mort du dirigeant historique, fondateur de notre Cinquième République, a été un coup moral et politique tellement important qu'il a réveillé les espoirs de la réaction, au Venezuela et à l'étranger. Ils caressaient l'espoir de rétablir la Quatrième République. Mais avant sa douloureuse disparition, Hugo Chávez avait désigné Nicolás Maduro pour prendre la direction politique du pays, au cas où cela finirait mal. Le peuple a eu confiance, une fois de plus, dans sa parole. Et il a eu raison.

Au milieu de cette tragédie, les forces révolutionnaires et le peuple se sont unis autour d'un jeune issu des quartiers populaires. C'était l'un d'eux et il s'était formé très jeune à l'école de Chávez.

Ainsi, Nicolás Maduro prend la direction du pays à un moment de difficultés économiques et où les forces réactionnaires essaient de le renverser en croyant que le vide qu'a laissé Chávez et le grave problème de la chute des prix du pétrole seraient des obstacles insurmontables pour Nicolás Maduro. Ils se son trompés.

Avec un parti et un peuple unis parla force historique du chavisme, favorisé également des changements survenus dans différents pays de Notre Amérique, Nicolás Maduro a pu répondre positivement à la délicate responsabilité que Chávez avait mise dans ses mains. Le 15 octobre est une affirmation de la confiance que le peuple vénézuélien a déposée dans ce que nous appelons en terme générique « le chavisme » et en particulier dans la gestion de Nicolás Maduro.

Un fait important dans ces élections est l'apparition de nouveaux dirigeants jeunes qui se joignent à des cadres endurcis pendant des années de lutte. Ils sont la garantie que les changements qui s'opèrent au Venezuela continueront à se projeter dans le futur.

Maintenant, le chavisme est devant la tâche d'approfondir les changements survenus tout au long de ces 15 dernières années. Cela passe par le fait de continuer à répondre positivement aux demandes des plus humbles, de continuer à vaincre les tentatives de l'oligarchie du Venezuela et du continent ainsi que les forces de l'Empire qui continueront à faire des efforts pour renverser la Révolution vénézuélienne et les effets qu'elle a dans Notre Amérique.

La conscience du peuple vénézuélien, son unité et une condition politique juste comme c'est la cas jusqu'à présent, sont la garantie que la Révolution Bolivarienne avance durablement dans la réalisation des rêves de Simón Bolívar et d'Hugo Chávez.

C'est ce que démontre la grande victoire aux élections du 15 octobre dernier dans 18 des 23 postes de gouverneurs du pays en lice. Une victoire qui se projette dans le grand défi que représentent les élections présidentielles de l'année prochaine. Les difficultés intérieures et extérieures qui doivent être surmontées sont nombreuses mais face à elles, se lève un peuple et une direction qui ont su les surmonter et avance dans la voie tracée par Bolívar, Zamora y Hugo Chávez.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/Chavez-siempre-presente-20171022-0017.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/venezuela-chavez-toujours-present.html