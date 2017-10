Venezuela : L'opposition prépare l'installation d'un Gouvernement de transition de l'étranger avant le 15 octobre

Le vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello a prévenu mercredi que l'opposition serait en train de planifier l'installation d'un Gouvernement de transition, parallèle et illégitime, de l'étranger avant le 15 octobre.

Dans son émission Con el Mazo Dando numéro 177, réalisée dans l'état de Barinas, il a donné lecture d'une information dans laquelle on explique que ce Gouvernement parallèle et de transition serait reconnu par divers organismes internationaux tels que l'Organisation des Etats Américains (OEA) qui prétend immédiatement mettre en place un TSJ parallèle.

De plus, ces actions seraient reconnues par un groupe de pays d’Amérique et d'Europe, alliés et satellites des Etats-Unis qui organisent et soutiennent depuis avril 2017 les intentions anticonstitutionnelles de laTable de l'Unité Démocratique (MUD).

L'équipe du Gouvernement parallèle et de transition serait composée par l'Assemblée Nationale dans l'illégalité, les magistrats illégitimes, illégaux et en fuite du Tribunal Suprême de Justice, Luisa Ortega Díaz et des personnalités troubles protégées par les Gouvernements des pays qui ont des plans pour occuper le territoire vénézuélien pour mettre la main sur le pétrole et l'arc minier.

« Dans cette équipe, on trouve : Julio Borges, le condamné Leopoldo, Freddy Guevara, Rafael Poleo, Ricardo Haussman, Nelson Mezerhane, le psychopathe Carlos Vecchio, entre autres, » a précisé Cabello.

