Venezuela : Le Brésil n'acceptera pas d'ingérence étrangère au Venezuela

Malgré les déclarations d'ingérence constantes du Gouvernement de fait du Brésil, le ministre de la Défense, Raul Jungmann a assuré vendredi dernier que le Gouvernement brésilien ne tolèrera « l'ingérence ou l'intervention » d'aucun pays en Amérique du Sud pour résoudre la situation politique du Venezuela.

La Colombie, le Panamá, le Brésil et l'Argentine ont soutenu les actions d'ingérence des Etats-Unis dans les affaires du Venezuela qui ont été dénoncées par e Gouvernement Bolivarien. Les autorités vénézuéliennes appellent instamment ces nations à défendre la paix et à abandonner leur position d'ingérence.

« La question vénézuélienne intéresse en premier lieu son peuple et en second lieu notre région. Le soutien politique d'acteurs et de médiateurs d'autres parties du monde est tout à fait le bienvenu mais sur notre continent, aucune forme d'intervention étrangère ne sera admise, » a assuré le ministre brésilien.

Il a ajouté que dans son pays, on cherche « (…) une issue pacifique, de paix, sans conflit, du Venezuela et en second lieu, nous ne voulons aucune sorte d'ingérence ni d'intervention de puissances étrangères à notre continent dans la question vénézuélienne. »

Jungmann a souligné qu'il y a des divergences entre les pays d' Amérique du Sud sur la situation au Venezuela mais qu'il y a un consensus pour atteindre une « issue pacifique » et sans « ingérence ni intervention » d'autres pays.

Il a fait ces déclarations à propos des menaces que le Venezuela a reçues de Donald Trump, président des Etats-Unis, qui disait envisager une intervention militaire dans le pays.

Plusieurs pays de la région se sont prononcés contre la nouvelle vague de menaces et de sanctions économiques de Trump contre le Venezuela dont la Bolivie et le Nicaragua qui qualifient ces actions de « violations de la charte de l'OEA. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/declaro-el-ministro-de-defensa-raul-jungmann-brasil-no-aceptara-intromision-extranjera-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/venezuela-le-bresil-n-acceptera-pas-d-ingerence-etrangere-au-venezuela.html