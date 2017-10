Venezuela : Le brut clôture la semaine à 328,24 yuans ( 49,35 dollars) le baril

Le panel pétrolier vénézuélien est en moyenne cette semaine à 328,24 yuans chinois le baril, ce qui représente une baisse de 6,13 yuans (1,86%) par rapport aux 334,37 de la semaine dernière, a indiqué vendredi le Ministre du Pétrole dans son rapport hebdomadaire.

Cette somme représente 49,35 dollars.

La moyenne du panel de référence de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), un bloc dont le Venezuela est membre fondateur a baissé cette semaine de 1,18 dollars et est passé de 55,71 à 54,53 dollars.

Le prix du West Texas Intermediate (WTI), la référence aux Etats-Unis est descendu d'1 dollar et est en moyenne de 50,69 dollars cette semaine alors que le Brent européen a baissé de 1,59 dollars et a clôturé à 56,34 dollars le baril.

Le ministre du pétrole a expliqué que les prix des bruts ont baissé pendant la semaine à cause de l'annonce d'une plus grande activité de forage aux Etats-Unis, de la reprise de al production dans le principal champ de pétrole de Libye et des ventes permanentes de contrats pour faire des bénéfices sur les marchés de l'avenir.

Depuis septembre, le Gouvernement vénézuélien a commencé à calculer son panel pétrolier en yuans dans le cadre du panier de monnaies que le Gouvernement a annoncé pour contrecarrer les sanctions économiques imposées par les Etats-Unis et diversifier les transactions en monnaies différentes du dollar.

L'OPEP estime que la demande mondiale de brut s'élève à 1,42 millions de barils par jour (mbd) en 2017 et se situe à 96,77 mbd en tout alors que l'année prochaine, elle atteindra 98,12 mbd.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

