Venezuela : Le Venezuela lance son 3° satellite

Le Venezuela a lancé avec succès son 3° satellite à minuit , ce dimanche, en République Populaire de Chine et il entrera en orbite dans la matinée de ce lundi 9 octobre.

Le satellite Antonio José de Sucre aura une durée de vie de 5 ans et sera un satellite d'observation et de réception. Il aura plus de capacité que Miranda pour prendre des photos du Venezuela.

Sucre, connu sous le sigle VRSS-2, est le 3° satellite que le Venezuela met en orbite. Son lancement a eu lieu au Centre Aérospatial de Jiuquan en Chine pour être placé dans l'orbite du soleil à une distance approximative de 650 km de la terre.

Le vice-président Tareck El Aissami a déclaré lors de la mise en orbite du satellite à la Base Aérienne Généralissime Francisco de Miranda à Caracas, Venezuela, que plis de 100 Vénézuéliens ont participé à la construction de ce satellite.

Il a précisé que « le satellite Sucre va nous permettre de stimuler le développement du Venezuela. »

Le vice-président était accompagné par le ministre du Développement Minier Ecologique Víctor Cano qui a assuré que ce nouveau satellite vénézuélien renforce les systèmes d'observation de la terre et a précisé que Sucre a une caméra d'1 mètre de résolution et une caméra infrarouge thermique. En plus, il a des avantages dans les domaines agricoles, miniers, pétroliers et a été conçu avec toutes les institutions d'Etat vénézuéliennes.

Cano a annoncé que le président Maduro a déjà un nom pour le prochain satellite : « Il s'appellera Guaicaipuro et remplacera le satellite Simón Bolívar. »

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a souligné lors d'une communication téléphonique que ce satellite a des usages importants pour l'orientation des semailles, des récoltes et des risques.

Il a aussi signalé que Sucre sert à renforcer la lutte contre le trafic de drogues.

« Indépendance technologique » (..) « Notre drapeau est là, ondoyant à la naissance de ce monde émergent » (…) « Bolívar, Miranda et Sucre brillent déjà dans le firmament, » a ajouté le Président.

Cet outil de haute technologie, renforcé pour le pays grâce à ses accords avec la République Populaire de Chine facilitera le développement de tâches dans le domaine de la santé, des mines et du pétrole, de la protection civile et de la prévention des désastres, de l'agriculture, de l'environnement et de la planification des zones prioritaires pour la nation grâce à l'observation de a planète depuis l'espace et prendra des photos tous les 4 jours avec des longitudes différentes.

Pour sa part, le président de l'entreprise China Great Wall Industry Corporation a félicité le Venezuela pour le lancement de ce satellite.

Dans la délégation vénézuélienne en Chine se trouvaient le ministre de l'Education Supérieure, des Sciences et de la Technologie Hugbel Roa qui a rendu grâce au peuple chinois pour avoir permis avec les ingénieurs vénézuéliens le mise en orbite d'un 3° satellite vénézuélien.

Roa a ajouté que « ce satellite est destiné à la libération des peuples et à préserver la vie. Nous, les Vénézuéliens, sommes fiers de nos 3 géants qui nous ont donné l'indépendance. »

« Pendant une tentative pour asphyxier notre peuple, aujourd'hui, nous avons exercé dignement notre souveraineté, » a déclaré le ministre Roa.

Le satellite Antonio José de Sucre s'ajoute au Simón Bolívar, chargé des télécommunications et au Francisco de Miranda, un satellite d'observation qui ont été mis en orbite grâce au soutien de la chine.

