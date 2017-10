Venezuela : Le Venezuela pose sa candidature au Conseil Exécutif de l'UNESCO

Paris – La candidature du Venezuela au Conseil Exécutif de l'UNESCO montre l'engagement du pays envers une politique de paix, de dialogue et de respect du droit international, a assuré hier le vice-chancelier Rubén Darío Molina, a informé AVN.

Le vice-ministre des Relations Extérieures pour les Affaires Multilatérales, lors d'une veillée au Cercle des délégués de l'UNESCO, a souligné l'importance de cette candidature pour son pays.

Selon lui, cette candidature a beaucoup d'importance dans la lutte du Venezuela contre la campagne qui cherche à isoler, à boycotter et à bloquer le Gouvernement bolivarien politiquement, financièrement, économiquement et culturellement.

A propos des agressions contre son pays, Molina a estimé qu'elles se sont transformées en obsession de harcèlement constant et d'attaques de déstabilisation de notre démocratie participative avec des ingérences dans nos affaires intérieures stimulées par des puissances qui en sont arrivé à menacer d'actions militaires et d’une recrudescence des mesures coercitives unilatérales qui sapent les droits de l'homme de notre population.

Dans cette situation complexe, a-t-il ajouté, la candidature au Conseil Exécutif de l'UNESCO est une preuve de l'importance que Caracas accorde à la diplomatie de paix.

Devant des diplomates de nombreux pays, le vice-ministre a souligné que l'intention du Venezuela est de contribuer, depuis cet organe, au renforcement des principes fondateurs de l'UNESCO.

En ce sens, il a rappelé que cette organisation doit centrer ses efforts sur la construction d'une culture de paix en se basant sur des valeurs de compréhension, de coopération, de complémentarité, de visions diverses et de solidarité morale et intellectuelle ainsi que sur le respect de la souveraineté et de l'autodétermination des peuples.

Le Conseil Exécutif siègera à partir de mercredi à Paris et l'un des principaux points de l'ordre du jour sera l'élection de ses membres pour la période de 2017 à 2021.

Le vice-chancelier a eu un emploi du temps chargé ce lundi qui a compris une réunion avec la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et une rencontre avec Qian Tang, sous-directeur général pour l'Education.

A ces 2 rencontres, Molina a réaffirmé que son pays était prêt à contribuer activement à la mission de cette organisation des Nations Unies.

Il a évoqué avec Qian l'intérêt particulier de Caracas à remettre en 2019 le Prix Simón Bolívar – accordé par l'UNESCO et le Venezuela – à l'occasion du 200° anniversaire du discours prononcé par le Libérateur au Congrès d'Angostura.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.granma.cu/mundo/2017-10-02/venezuela-impulsa-su-candidatura-al-consejo-ejecutivo-de-la-unesco-02-10-2017-22-10-25

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/venezuela-le-venezuela-pose-sa-candidature-au-conseil-executif-de-l-unesco.html