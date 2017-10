Venezuela : Le Venezuela réalise ses paiements internationaux malgré le boycott des Etats-Unis

Le président de la République, Nicolás Maduro, lors de sa participation au VI° Sommet Mondial de l'Energie qui a eu lieu cette semaine à Moscou, Russie, a condamné les sanctions unilatérales imposées par le Gouvernement des Etats-Unis (USA) au Venezuela parce qu'elles constituent des actions de harcèlement économique et financier contre l'économie du pays et cherchent à asphyxier le peuple et à renverser le Gouvernement démocratique.

Pendant sa conférence intitulée « Pétrole et géopolitique : causes et conséquences, » le chef de l'Etat a déclaré que malgré ces moyens de pression, de chantage que constituent les sanctions économiques et financières appliquées avec plus de force pendant ces 3 dernières années pour que le Venezuela entre en défaut de paiement (insolvabilité des paiements sur le marché international), le pays a réussi à surmonter ces obstacles et à assurer tous ses paiements de capital et d'intérêts de sa dette de plus de 60 000 millions de dollars.

Maduro a signalé que cette persécution financière s'est intensifiée avec la chute des prix du pétrole après que les Etats-Unis aient boycotté le marché international de brut en saturant l'offre avec du brut non conventionnel extrait par la méthode du fracking ou fracturation hydraulique.

« Malgré la baisse des revenus en dollars et en monnaie convertible, le Venezuela a accompli ponctuellement et impeccablement tous ses paiements internationaux, » a souligné Maduro qui a indiqué que ces méthodes ont déjà été appliquées à d'autres pays qui ne partagent pas les intérêts économiques et d'ingérence des Etats-Unis comme ça a été le cas avec le cruel blocus contre le peuple de Cuba.

Il a dénoncé le fait que ce harcèlement contre le pays est évident dans la mauvaise note que les entreprises états-uniennes donnent au Venezuela en ce qui concerne le risque pays. « Chaque fois que le Venezuela paie une dette, ils font augmenter le risque pays, un comportement bizarre des entreprises les plus connues des Etats-Unis qui mènent ces études. »

Maduro a affirmé que le Venezuela est prêt à affronter ce boycott qui se traduit par un sabotage continuel de la stabilité politique et économique du pays.

« Personne ne va arrêter le Venezuela, nous avons pris nos précautions pour protéger notre pays du point de vue financier. Heureusement, nous avons d'excellentes relations commerciales, financières et énergétiques avec les pays émergents du monde, avec la Chine, avec la Fédération de Russie, avec l'Inde. Il existe un autre monde, au-delà de la banque occidentale, au-delà des Etats-Unis, au-delà du dollar, il existe un autre monde et ces sanctions nous ont dit que nous devons nous situer à la tête du nouveau monde qui est en train de naître. Je suis sûr que nous allons sortir bien classés, » a-t-il souligné.

Le Président a averti que ces sanctions illégales imposées arbitrairement par le président des Etats-Unis Donald Trump pourraient se retourner et provoquer des s stratégies contre les investisseurs états-uniens eux-mêmes. « Ce sont les premiers qui se sont plaints d'être victimes de sanctions qui n'ont pas été réfléchies et en plus,qui sont illégales, » a souligné Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/10/venezuela-cumple-sus-pagos-internacionales-en-medio-del-boicot-de-eeuu/

URL de cet article :