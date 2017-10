Venezuela : Les partis politiques satisfaits du contrôle pour les élections régionales

Les partis politiques qui participeront aux élections du 15 octobre ont manifesté leur satisfaction pour les résultats des contrôles qui ont été réalisés sur le système électoral pour corroborer la transparence du processus.

Cette information a été donnée par le président du Conseil des Experts Electoraux d'Amérique Latine (CEELA), Nicanor Moscoso, pendant une conférence de presse donnée au siège du CNE au cours de laquelle il a précisé qu'aussi bien les partis du Grand Pôle Patriotique que ceux de l'opposition « ont signé les actes qui constatent que chaque processus qui a été contrôlé respecte strictement chacune de ses phases. »

Il a précisé que plus de 20 ex-présidents, ex-vice-présidents et des magistrats d'organismes électoraux d'Amérique Latine seront déployés dans le pays pour accompagner ces élections régionales.

Moscoso a affirmé que le CEELA est un organisme fiable qui a participé à plus de 70 élections et observé plus de 300 événements électoraux en Amérique Latine.

« Notre message est destiné à tous les Vénézuéliens pour qu’ils participent activement, qu'ils élisent, qu'ils utilisent l'extraordinaire système électoral qu'ils ont mis en place pour que leur volonté détermine qui gouverne dans chaque état, nous, nous serons là pour les accompagner. »

Sur la campagne de discrédit contre le CNE, il a déclaré qu'elle obéit à un schéma de propagande électorale de certains partis politiques : « Souvent, nous voyons des organisations politiques ou des candidats qui attaquent l'organisme électoral et ensuite gagnent les élections. Après, ils oublient ce sujet et acceptent le résultat, comme cela arrive dans nos pays. »

Cette semaine et la semaine prochaine, le CEELA continuera à être déployé dans les bureaux du CNE dans les régions pour discuter avec les autorités électorales, pour observer le déroulement du processus.

« Nous allons continuer les contrôles. Un autre groupe rencontrera les candidats, nous ferons des conférences de presse et nous communiquerons avec différents partis politiques , » a ajouté Guillermo Francisco Reyes González, membre de cet organisme et il a indiqué que le système électoral vénézuélien présente des avancées importantes dans le domaine technologique.

« Ils ont des choses dont on aimerait aussi profiter comme les contrôles qui sont très importants. Je crois que c'est une autorité électorale qui a répondu à une situation politique très complexe et dans des choses où ils étaient très faibles, ils se sont renforcés : une grande structure, ils ont des ressources suffisantes pour développer le processus électoral de façon fiable. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/10/partidos-politicos-avalan-resultados-de-auditorias-para-elecciones-regionales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/venezuela-les-partis-politiques-satisfaits-du-controle-pour-les-elections-regionales.html