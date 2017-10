Venezuela : Plus de 180 entreprises sanctionnées pour boycott économique

Plus de 180 entreprises du Venezuela ont été sanctionnées par la Surintendance des Institutions du Secteur Bancaire (SUDEBAN) et la Surintendance des Prix Justes pour des délits associés au boycott économique.

Après l'inspection de 541 établissements commerciaux dans 8 états du Venezuela, les autorités ont conclu que 180 compagnies réalisaient des actions qui affectaient la circulation du cône monétaire grâce à l'utilisation indue de points de vente pour le paiement électronique et l'encaissement illégal de commissions sur le change de liquide.

De plus, 58 millions de bolivars en liquide qui seraient utilisés à ces fins ont été confisqués et remis aux banques publiques.

D'autre part, dans le cadre des travaux de protection de l'économie du pays, la SUDEBAN a commencé des essais pilotes du système de Paiement Mobile Inter-bancaire qui permettra à des personnes naturelles de réaliser des paiements et des envois d'argent en utilisant leur téléphone portable.

De cette façon, on espère que les Vénézuéliens puissent réaliser des transactions bancaires rapides et sûres à n'importe quelle heure et n'importe où dans le pays.

Le Venezuela est la cible d’une attaque de la monnaie qui a fait disparaître l'argent liquide à plusieurs occasions. Alors que l'encaissement de commissions pouvant aller jusqu'à 20% sur l'argent liquide remis, on rapporte, en outre, l'extraction par la contrebande du cône monétaire vers d'autres pays comme la Colombie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

