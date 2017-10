Venezuela : Un député à la Constituante demande à Maduro de porter plainte contre les Etats-Unis devant la Cour Internationale de Justice

Le député à la Constituante Hermann Escarrá va demander au Président de la République Nicolás Maduro de porter plainte contre les Etats-Unis devant la Cour Internationale de Justice pour avoir imposé des sanctions illégales au Venezuela et à ses hauts fonctionnaires.

Escarrá a révélé qu'il a pris cette décision après avoir été suspendu de la Fédération Inter-américaine des Avocats. Cette organisation, dans une lettre du 18 septembre dernier, lui a notifié que cette mesure est la conséquence de l'apparition du député à la Constituante sur la Liste Clinton du Département du Trésor des Etats-Unis sur laquelle sont enregistrés les trafiquants de drogues et les terroristes.

« Je crois qu'il faut agir, il y a un préjudice moral dans le domaine personnel et familial. Je vais parler avec le Président pour lui dire que nous devons porter plainte contre les Etats-Unis. En tant que député à la Constituante, je me dois au peuple du Venezuela, » a-t-il déclaré lors de la sortie de son livre Conseil d'Etat et Processus Constituant 2017 qui a eu lieu au Théâtre Bolívar de Caracas.

Escarrá a expliqué qu'il faut que l'Etat vénézuélien réagisse face aux agressions de l'Empire nord-américain parce que « rester muet, se taire, c'est ce que les avocats appellent acquiescement tacite » ou consentement implicite.

« J'étudie de façon rigoureuse, sérieuse, la plainte qui doit être déposée devant la Cour Internationale de Justice parce que nous, nous sommes des gens de loi, nous nous respectons l'Etat de Droit et la démocratie, nous, nous respectons le peuple nord-américain. Mais c'est différent de la structure de la direction de Washington, surtout en ce moment si funeste pour le concert des nations qu'est la présence de l'actuel président des Etats-Unis qui a un langage désagréable qui ne collabore pas à la paix, à la concorde ni à la compréhension internationale, » a-t-il déclaré.

Alors que l’Empire nord-américain a engagé un ordre du jour de harcèlement du Venezuela, 63 pays du Conseil Mondial des Droits de l'Homme, à Genève, ont soutenu notre pays, le Président Nicolás Maduro et l'Assemblée Nationale Constituante, a rappelé Escarrá.

Avec la plainte que propose de déposer le député à la Constituante, on affrontera une vision erronée en matière de droits de l'homme, de sécurité collective, dans ce qu'est le développement du gouvernement démocratique et de ce que doit être l'équilibre international, » a-t-il noté.

« Nous, nous voudrions que le Gouvernement des Etats-Unis comprenne que ce peuple est un peuple avec une grande vocation de paix et qu'il doit le respecter. Nous, nous voulons un dialogue avec le président Trump, comme l'a dit plusieurs fois le président Maduro mais dans le cadre de la souveraineté et de l'autodétermination » des 2 nations, a-t-il souligné.

Escarrá a aussi été sanctionné par le Département du Trésor après l'installation de l'Assemblée Nationale Constituante et apparaît sur une liste sur laquelle se trouvent aussi le Président Maduro, la rectrice Tania D’Amelio, Francisco Ameliach, Erika Farías, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Bladimir Lugo et Adán Chávez.

Le 25 août, le président des Etats-Unis Donald Trump a pris des sanctions économiques contre le Venezuela qui cherchent à limiter la capacité de faire des opérations et la capacité financière du Gouvernement dans le cadre d'une attaque systématique contre le peuple vénézuélien. Quelques jours avant, le 11 août, Trump a envisagé l'éventualité d'une action militaire contre le Venezuela. Le 24 septembre dernier, il a appliqué des sanctions dans le domaine migratoire en suspendant et en mettant des conditions à l'entrée des Vénézuéliens aux Etats-Unis.

