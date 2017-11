Venezuela: La dette extérieure a été payée jusqu'au dernier centime

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro a assuré jeudi que le pays a rempli toutes ses obligations internationales malgré la persécution financière et économique internationale : « Nous avons payé notre dette extérieure jusqu'au dernier centime, » a-t-il souligné.

Il a précisé que le Venezuela a payé 71 700 millions de dollars en 4 ans en engagements financiers internationaux.

« Si le Venezuela veut placer un bon pour obtenir de l'argent ou un crédit, tout le monde nous persécute sauf nos grands amis comme la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie avec qui nous avons des relations normales, » a- t-il expliqué.

Le président a annoncé que vendredi 3 novembre, la somme de 1 121 millions de dollars du bon PDVSA 2017 sera payée. En plus, il a décrété une restructuration de la dette extérieure et de tous les paiements du Venezuela.

« J'ai l'argent pour ce paiement et j'ai aussi l'argent pour les importations de matières premières, de médicaments, d'aliments dont nous avons besoin,' a-t-il dit et il a réaffirmé que son intention principale est de « continuer à remplir ses obligations internationales mais aussi que cesse la persécution financière du Venezuela. »

Il a nommé une commission spéciale dirigée par le vice-président Tarek El Aissami pour convoquer au Venezuela tous les acteurs impliqués dans la dette extérieure pour discuter de sa restructuration.

Le chef de l'Etat a dénoncé le boycott du pays depuis l'étranger avec le soutien des dirigeants d'opposition Julio Borges et Freddy Guevara qui ont fait une tournée dans le monde pour demander des sanctions économiques contre le Venezuela qui se sont matérialisées dans les mesures annoncées au mois d'août par le président des Etats-Unis, Donald Trump.

« Les persécutions financières et commerciales ont été faites très ouvertement : ils ont commencé par fermer nos comptes bancaires dans le monde et, très rapidement, avec ces sanctions illégales, condamnées par la communauté internationale, ils nous ont bloqué le refinancement légal des bons que le Venezuela a émis, qu'il allait payer et mettre sur le marché international, » a expliqué le président.

