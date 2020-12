Les Etats-Unis soutiendront la société civile nicaraguayenne, selon un administrateur de l'USAID.

L'administrateur de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) Mark Green, a annoncé que son Gouvernement continuera à soutenir les protestations « libres et sûres » de la société civile nicaraguayenne.

Selon Green, les Etats-Unis pensent qu'il est impératif de travailler en étroite collaboration pour soutenir le rôle vital que vous tous (organisations de la société civile) jouez.

« Notre plus importante priorité est de donner plus de puissance à la participation libre, sûre et vraie des organisations de la société civile.

Ces affirmations mettent en évidence le rôle que les Etats-Unis jouent en soutenant les protestations qui se déroulent sur le territoire nicaraguayen dans le but de déstabiliser le Gouvernement de Daniel Ortega.

Ces activités ne sont pas nouvelles de la part de l'Empire nord-américain. Dans le passé, les Etats-Unis ont viole le droit international en soutenant l'opposition armée (les Contras) dans la guerre du Front Sandiniste National de Libération contre la dictature de Somoza et ils ont aussi miné les ports du pays.

D'autre part, les Etats-Unis doivent 17 000 millions de dollars au Nicaragua pour avoir financé l'opposition armée dans les années 80 et le Nicaragua n'en a pas perçu 1 dollar.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/04/23/estados-unidos-detras-de-protestas-en-nicaragua/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/04/nicaragua-les-etats-unis-derriere-les-protestations.html

Nicaragua : Les Etats-Unis derrière les protestations ?

Une série de protestations au Nicaragua ont déjà fait au moins 10 morts, des centaines de blessés et des millions de pertes au patrimoine national.

Des analystes pensent que derrière les protestations, il y a un nouveau plan d'ingérence des Etats-Unis, une réédition du scénario de droite qui a été utilisé au Venezuela pour provoquer un changement de Gouvernement.

Le rôle des Etats-Unis dans les protestations

Dans une interview accordée à Telesur, les analystes internationaux Sandino Asturias, Adolfo Pastrán et Ernesto Wong ont indiqué que les récentes protestations au Nicaragua suivent le scénario du coup d'Etat doux organisé depuis les Etats-Unis.

En 2014 et 2017, le Venezuela a enregistré des épisodes de violence et les protestations contre le Gouvernement, largement patronnées à l'intérieur du pays et à l'étranger et avec l'adoubement diplomatique des Etats-Unis et de l'OEA, entre autres, ont fait des dizaines de morts.

Le journaliste Adolfo Pastrán a expliqué que les nouvelles violences font partie d'une série d'actions de déstabilisation organisées progressivement à partir de janvier dernier.

Pastrán a expliqué que des secteurs politiques de l'opposition se sont infiltrés dans les protestations pacifiques qui demandaient l'abrogation du décret sur la sécurité sociale pour appeler à la violence, créer le chaos et demander la démission du Gouvernement.

Le journaliste a ajouté que les groupes d’opposition au Gouvernement de Daniel Ortega n'ont pas pu arriver au pouvoir grâce aux élections et maintenant, ils parient sur la violence pour arriver à la présidence.

Selon le politologue Ernesto Wong, les événements au Nicaragua ne sont rien de plus qu'une répétition du plan d'ingérence au Venezuela avec quelques variantes.

Que cherchent les Etats-Unis ?

Pour l'analyste international Sandino Asturias, les Etats-Unis cherchent, grâce à ces actions de déstabilisation, à récupérer les espaces perdus dans la région ces dernières années.

Concernant les intentions de Washington, Ernesto Wong a expliqué cet encouragement de la violence a pour but, entre autres choses, de discréditer la Revolution Sandiniste et son influence sur les pays voisins qui ont vu dans le Nicaragua un exemple à suivre.

Une autre des raisons qui ont amené les Etats-Unis à intervenir dans les protestations est l'intention de rompre les relations bilatérales et commerciales de Managua et du reste de l'Amérique Centrale avec la Chine et d'autres économies émergentes, une situation qui, de l'avis du politologue, porte atteinte aux intérêts de Washington.

Appel à la paix

Le 21 avril dernier, le président du Nicaragua s'est adressé à la nation après une réunion avec les autorités du Gouvernement à propos des violences organisées par des groupes d'extrême-droite ces derniers jours.

« L’opposition est devenue un agent de déstabilisation, » a dénoncé Ortega et il a mis l'accent sur le fait que « le but de ceux qui dirigent ces plans criminels est de détruire l'image du Nicaragua. »

Ortega a annoncé qu'ils reprendraient le dialogue avec le Conseil Supérieur de l'Entreprise (Privée COSEP) pour discuter des propositions de réforme de l’Institut Nicaraguayen de Sécurité Sociale (INSS).

Les analystes ont tous été d'accord pour dire que l'abrogation du décret concernant le sécurité sociale par le Gouvernement d'Ortega et l'appel au dialogue ont ramené le calme dans le pays.

L'analyste Wong a dit que le Gouvernement doit travailler avec les groupes sociaux pour savoir ce qui a réellement amené l'escalade de violence dans les récentes protestations.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/esta-estados-unidos-detras-protestas-nicaragua-20180423-0042.html

URL de cet article :