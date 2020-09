Argentine : Londres révèle une campagne contre Cristina Fernandez lors de la campagne électorale de 2015

Londres, 30 juillet, (RHC).- Le Parlement britannique a révélé cette fin de semaine une campagne de fausses nouvelles contre le gouvernement de Cristina Fernandez lors de la campagne électorale de 2015.

Un rapport du comité chargé de la culture et des médias à la Chambre des Communes signale l'existence de preuves alarmantes de l'ingérence du consortium Laboratoires stratégiques de communication dans la campagne électorale dans le but d'influencer l'électorat contre Cristina Fernandez et en faveur de celui qui a remporté les élections en décembre 2015, Mauricio Macri.

D'après ce rapport cette institution, maison mère de la compagnie Cambridge Analitica, a donné le feu vert pour cette opération médiatique contre l'ex-présidente argentine.

Damian Collins, élu conservateur, président de cette commission parlementaire a récemment signalé que la démocratie du Royaume-Uni traverse une crise à cause de la manipulation systématique des données au cyberespace afin de modifier le comportement de citoyens au moyen de la désinformation.



