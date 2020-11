Venezuela : Le Président Nicolás Maduro investi pour un nouveau mandat

Le Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été investi ce jeudi au Tribunal suprême de Justice pour un nouveau mandat qui s'étendra de 2019 à 2025.

« Je jure au nom du peuple du Venezuela, sur nos ancêtres et sur le Grand Cacique Guicaipuro, sur le Premier Noir et sur nos peuples afro-descendants sur le Libérateur Simón Bolívar, sur les libérateurs de l'Amérique, sur l'héritage du Commandant Hugo Chávez, sur les enfants du pays, que ni mes bras ni mon âme n'auront de repos et que je respecterai et ferai respecter tous les mandats de la Constitution pour défendre l'indépendance et l'intégrité absolue de la Patrie, » a dit le Président.

Des présidents de plusieurs pays du monde ont accompagné le chef de l'Etat parmi lesquels ses homologues de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Bolivia, Evo Morales, de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, de Ossétie du Sud, Anatoli Bibílov, ainsi que le secrétaire général de l’Organisation des Etats Exportateurs de Pétrole (OPEP), Mohammed Sanussi Barkindo, le ministre de l'Economie, du Développement, du Commerce et de l'Investissement de Belize, Erwin Contreras.

Des délégations de l’Iran, de Biélorussie, de Russie, d'Algérie et d'Afrique du Sud étaient également présentes.

Le Président Maduro s'est engagé à « mettre en place les changements dont le Venezuela a besoin, à défendre le droit à la paix, au respect et la Constitution. »

Au moins 112 pays ont reconnu l'investiture du Président vénézuélien pour cette nouvelle période.

