Le Venezuela et les Etats-Unis ont décidé d'organiser des discussions « pour établir un « Bureau des Intérêts » dans chaque capitale » après la rupture des relations politiques et diplomatiques, a fait savoir samedi la chancellerie vénézuélienne dans un communiqué.

Dans ces bureaux, « on pourra faire les démarches concernant l'émigration et d'autres problèmes d'intérêt bilatéral, » dit le texte.

Cette mesure a été prise après que Caracas ait rompu les relations avec Washington après que le Gouvernement étasunien ait reconnu le député d'opposition Juan Guaidó auto-proclamé « président par interim » du Venezuela.

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a expulsé les diplomates étasuniens et leur a donné 72 heures, qui s'achèvent ce dimanche, pour quitter le pays. De plus, il a fermé les consulats en territoire étasunien et demandé au personnel de rentrer au pays.

Selon le Ministère des Relations Extérieures, vendredi a eu lieu « le retrait effectif du personnel de la mission diplomatique étasunienne à Caracas, dans le délai imparti » et « le personnel de la mission diplomatique vénézuélienne à Washington a commencé à rentrer. »

Selon le communiqué de la Chancellerie, les négociations pour installer un « Bureau des Intérêts » est conforme « au Droit International dans les cas de rupture des relations entre les pays. »

Caracas fait savoir qu'on « a fixé un délai de 30 jours pour atteindre cet objectif. » Pendant ce temps, un « personnel réduit restera dans chaque mission. »

Au cas où aucun accord ne serait trouvé dans le délai fixé, « les 2 missions fermeront leurs activités et les 2 Etats désigneront l'entité qu'ils choisiront pour lui confier leurs intérêts respectifs » et le personnel encore sur place aura 72 heures pour quitter le territoire du pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2019/01/venezuela-y-ee-uu-negocian-establecer-oficina-de-intereses-en-sus-paises-tras-romper-relaciones/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/01/venezuela-le-venezuela-et-les-etats-unis-vont-ouvrir-un-bureau-des-interets-apres-la-rupture-des-relations-diplomatiques.html

Communiqué, 26 janvier 2019

La République Bolivarienne du Venezuela considère comme opportun d'informer l'opinion publique à propos de la décision souveraine de rompre les relations avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du Nord annoncée par le Président Constitutionnel de la République, Nicolás Maduro,le 23 janvier.

A ce sujet, on informe qu'hier, 25 janvier, a eu lieu le retrait affectif du personnel de la mission diplomatique étasunienne à Caracas, dans le délai fixé. De même, le personnel de la mission diplomatique vénézuélienne à Washington a commencé à rentrer à Caracas aujourd'hui.

Tout de suite après, les 2 Gouvernements ont décidé d'engager des négociations pour mettre en place un Bureau des Intérêts dans chaque capitale dans lequel pourront être faites les démarches concernant l'émigration et d'autres sujets d'intérêt bilatéral dans le strict respect du Droit International en cas de rupture des relations entre des pays. C'est pourquoi on a fixé un délai de 30 jours pour trouver un accord.

Dans ce but, on a permis qu'un personnel réduit reste sur place dans chaque mission. Pendant le délai fixé, ce personnel continuera à être protégé par les prérogatives diplomatiques et devra concentrer ses activités exclusivement dans les sièges qui étaient ceux, avant la rupture des relations, des ambassades fermées.

Si on n'arrive pas à un accord dans le délai impératif de 30 jours, les 2 missions cesseront leurs activités et les 2 Etats désigneront l'entité que chacun choisira pour lui confier ses intérêts. Le personnel réduit devra quitter le territoire de chaque pays dans les 72 heures suivant la fin du délai accordé.

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela reste fermement décidé à défendre l’indépendance, la souveraineté et la paix de la République, à rejeter tout acte d'ingérence étrangère et à exiger, avec sang-froid et sérénité, que les relations avec les autres pays du monde se fassent toujours dans le respect et l'égalité.

Caracas, 26 janvier 2019

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-y-eeuu-acuerdan-mantener-negociaciones-para-establecer-una-oficina-de-intereses-en-cada-capital-comunicado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/01/venezuela-le-venezuela-et-les-etats-unis-vont-ouvrir-un-bureau-des-interets-apres-la-rupture-des-relations-diplomatiques.html