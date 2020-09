Le Gouvernement des Etats-Unis (USA) a déployé 2 de ses porte-avions vers des ports stratégiques depuis lesquels ils peuvent se rendre dans les eaux caribéennes en une semaine, affirme le journal Washington Examiner.

L'article intitulé « La puissance militaire étasunienne se concentre silencieusement près du Venezuela » signé par le journaliste Tom Rogan précise qu'il s'agit des porte-avions Theodore Roosevelt et du navire de débarquement amphibie USS Boxer qui transporte à son bord la 11° Unité Expéditionnaire de Marines (MEU).

« Les bateaux de la Marine des Etats-Unis qui opèrent actuellement depuis leur port d’origine San Diego, dans la Pacifique ouest, se trouvent à 5 à 7 jours de navigation des eaux colombiennes, situées à un peu plus 400 milles (quelques 643 km) de la frontière avec le Venezuela dans le niveau de portée facile de l'artillerie aérienne, » précise-t-il.

Le journaliste, expert en sujets militaires, soutient qu'une MEU est « exactement la sorte d’unité qui s’intègrerait dans l'ensemble de missions de défense des intérêts colombiens et étasuniens le long de la frontière du Venezuela, » car elle est composée d'un bataillon d'infanterie avec un peloton blindé (des chars), d'éléments de logistique et de commandement, elle transporte des hélicoptères et des avions de combat Harrier ou F-35B.

« Le déploiement d'une Unité Expéditionnaire de Marines en Colombia représenterait un équilibre entre dissuader le régime de Nicolás Maduro et menacer d'une invasion (…) Les Etats-Unis pourraient avoir 2 porte-avions opérationnels au Venezuela en une semaine, » souligne Rogan.

(LaIguana.TV)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/16/alerta-portaviones-gringos-con-unidad-de-marines-se-mueve-silencionsamente-cerca-de-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/02/venezuela-des-porte-avions-des-etats-unis-avec-une-unite-de-marins-se-deplacent-silencieusement-a-proximite-du-venezuela.html